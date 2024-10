KIA brilla en The Car Fest: ¡El evento automovilístico más esperado del año llega a Quito!

KIA brilla en The Car Fest.

El mundo automovilístico se enciende este fin de semana con The Car Fest, un evento que promete ser el punto de encuentro de las mejores marcas del sector. Del 17 al 20 de octubre, dos de los centros comerciales más importantes de Quito, el Centro Comercial Iñaquito (CCI) y El Recreo, serán los escenarios de esta feria.

Kia, sin duda, será protagonista, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de conocer sus modelos más representativos. La marca, reconocida por su tecnología y calidad, mostrará una amplia variedad de vehículos que van desde autos compactos y SUVs hasta MPV y eléctricos, reflejando su compromiso con la diversidad y la sostenibilidad.

Descubre los modelos más emblemáticos de KIA

Durante The Car Fest, los asistentes tendrán la oportunidad de explorar una selección de modelos destacados de Kia:

Sportage: Este SUV se distingue por su diseño innovador y tecnología avanzada que garantiza una experiencia de conducción segura y cómoda. Con un interior espacioso y una serie de características de seguridad de última generación, el Sportage es ideal tanto para la ciudad como para escapadas de fin de semana.

Seltos: Con su estilo moderno y robusto, el Seltos ofrece un rendimiento superior en cualquier terreno. Su equipamiento de conectividad y entretenimiento hace de cada viaje una experiencia agradable, mientras que sus avanzadas características de seguridad brindan tranquilidad a los conductores y sus familias.

KIA Seltos Captura de pantalla.

Sonet: Compacto y versátil, el Sonet es perfecto para la vida urbana. Este SUV subcompacto se destaca por su excelente maniobrabilidad, características de conectividad líderes y un diseño interior que maximiza el espacio, haciendo que cada trayecto sea cómodo y práctico.

K3: Con 5 estrellas de seguridad, el K3 es una opción que prioriza la protección de toda la familia. Este sedán combina eficiencia y confort, convirtiéndose en el compañero ideal para quienes buscan un vehículo fiable y económico.

Soluto: Reconocido como el sedán más vendido de Ecuador, el Soluto destaca por su eficiencia y comodidad inigualables. Con un diseño atractivo y un rendimiento óptimo de combustible, es la elección perfecta para quienes necesitan un automóvil confiable para el día a día.

KIA Soluto Captura de pantalla.

Además de la oportunidad de ver de cerca los más recientes modelos de Kia, los asistentes podrán acceder a beneficios exclusivos durante los días de la feria. Entre estos destacan planes especiales de financiamiento y atractivos bonos por feria, convirtiendo a The Car Fest en el momento ideal para quienes están considerando la compra de un nuevo vehículo.

La entrada a este evento será completamente gratis, lo que permitirá que la familia entera disfrute de una jornada llena de novedades automovilísticas, actividades especiales y, por supuesto, la atención personalizada de los expertos de KIA. Con cuatro días de exhibición, The Car Fest se perfila como el destino obligado para los amantes de los autos y aquellos que desean descubrir su próximo KIA.

No te pierdas esta oportunidad de vivir una experiencia automovilística única de la mano de KIA, una marca que sigue marcando tendencia en el sector. The Car Fest será el evento que no querrás perderte.