Pintulac celebra 40 años de innovación y servicio en el Ecuador. Por esta coyuntura, David Betancourt, gerente de operaciones, visitó Metro para profundizar más sobre la empresa, una de las 200 más grandes del país, orgullosamente ecuatoriana y que nace el primero de mayo de 1984.

“Empezamos desde cero como todo emprendimiento. Teníamos el propósito de cambiar el estilo de atención al cliente que había en esa época”, dice Betancourt. “Antes, si en una tienda de pintura, no estaba la vereda manchada o quienes te atendían, no estaban manchados el traje completo, no era tienda de pintura. Mi padre Walter Betancourt quien es el fundador de Pintulac, vio que había la oportunidad de atender mejor al cliente. Desde el inicio tratamos siempre de mantener todo limpio, dar asesoría y confianza a los visitantes”.

En estos primeros 40 años de trabajo, Pintulac, empresa familiar ecuatoriana, ha revolucionado la industria de la pintura en el Ecuador implementando estándares de calidad a través de sus tiendas ‘retail’. Las tiendas Pintulac están presentes en 14 provincias del país y sus productos ya se encuentran en mercados internacionales como Costa Rica, El Salvador, Guatemala y recientemente Estados Unidos. A finales de 2024, se tiene previsto inaugurar la fábrica de pintura más grande de Latinoamérica ubicada en Calacalí-Pichincha, con una inversión de USD 12 millones.

Quito. David Betancourt, gerente de operaciones de Pintulac, en las oficinas de la empresa que está de cumpleaños.

David Betancourt comenta que hace cuatro décadas era la época dorada de los bancos. Los pisos de mármol, todos uniformados y Pintulac quiso ir por ese camino. “Ahora hacemos todo con alta tecnología, tenemos todo el catálogo digitalizado y la máquina dispensa exactamente el color que el cliente requiere. Fuimos los primeros en masificar este concepto y ahora toda tienda debe tener estas máquinas para preparar los colores”.

Todo esto Pintulac lo consiguió hace 28 años. Ahora tienen más de 20 mil colores codificados. “El secreto del éxito está en ofrecerle al cliente más de lo que necesita. Nosotros vendemos en las tiendas más de 17 mil productos diferentes. Los clientes vienen por pintura, pero también necesitan brochas, herramientas eléctricas y demás. Entonces, si tú ofreces un precio justo y das un buen servicio, todo funciona”, dice Betancourt.

Hay 68 tiendas de Pintulac en el país y este año continúan haciendo aperturas. Si bien es cierto hay más presencia en la Sierra, cada vez son más fuertes en la Costa donde los gustos por los colores son diferentes. Pintulac tiene presencia en Manabí, Esmeraldas, Guayas, Santo Domingo, Santa Elena, El Oro.

Betancourt aclara que no existe una pintura Pintulac como tal. Se trata de las tiendas de Pintulac donde se venden algunas marcas como Wesco que ya es parte de Pintulac.

El gerente de operaciones de Pintulac también profundizó sobre la nueva planta que se construye en Calacalí. “Se trata de una planta donde la energía es autogenerada, donde toda el agua que se usa será reutilizada y que tiene certificación internacional en términos de coeficiencia. Además, es una apuesta al empleo formal porque se seguirá abriendo tiendas y generando mayor capacidad de producción”.

Quito. Hernán Cueva, CEO de Metro Ecuador, junto a David Betancourt, gerente de operaciones de Pintulac.

La colección Inspiración.

David Betancourt recuerda que cada persona tiene su gusto en colores, se viste distinto, se ríe de bromas diferentes. El color es una expresión de la persona y en ese sentido sacamos la colección Inspiración. Para eso se preguntó a los ecuatorianos qué colores les están moviendo este año. Por ejemplo, la ‘Flaca’ Guerrero es comunicadora, deportista y tiene un estilo de vida saludable. Ella se ha ido por los colores de la naturaleza, los azules, los verdes. También vale mencionar a la ‘Wichi’ Bejarano a quien, en cambio, se le reconoce desde lejos porque gusta de los colores mucho más fuertes.

“Con ‘Inspiración’ le decimos a la gente que tenemos los colores que necesita, que ojalá le inspiren. El color debe ser escogido por ti mismo y si después cambias de parecer, no hay problema, hay colores para todos los gustos. El llamado también es a cambiar de colores, a probar colores nuevos, convertir el lugar donde vives en lo más cómodo para ti usando el color que más te guste.

Para culminar, vale la pena recalcar que este año Pintulac está sacando promociones, haciendo dinámicas para ofrecer regalos, rebajas en algunos productos. Vivimos un año en el que el consumidor ecuatoriano necesita este tipo de impulsos.