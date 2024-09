Canciller del Universitario de Formación: “La esencia de la educación es transformar vidas”

La canciller del Universitario de Formación (UF), la Dra. Marta Lema fue entrevistada por Metro Ecuador para conocer sobre su trayectoria como formadora, sus responsabilidades dentro de la Institución a la que representa y algunos proyectos de innovación que lidera el UF.

¿Cuál es el rol que cumple como canciller de UF?

Además de ser la canciller soy la promotora del Universitario Tecnológico de Formación. Y durante 10 años asumí el cargo de rectora. En ese tiempo realicé un trabajo muy arduo para fortalecer al Instituto. Considero que esa transición de darle el paso a una etapa de ideas nuevas, a la educación que viene de la mano con la tecnología y de depositar en la actual rectora esa responsabilidad, deja en mis manos otras funciones.

Como canciller mi función es llevar de la mano al Instituto a otros niveles, a un posicionamiento nacional e internacional. Actualmente, tenemos estudiantes fuera del país gracias a la modalidad on line. Y todos esos procesos que se resuelven desde la Cancillería hacen que el UF se vaya afianzando como una Institución de estudio superior tanto local como internacional.

Cuéntenos un poco sobre su trayectoria

Mi profesión de Ingeniera Comercial fue muy bien elegida en su momento. Mi trabajo no inició en la Educación sino en el área Comercial de una empresa privada, pero un día fui invitada a dar clases a un centro de estudios y eso me hizo dar cuenta de mi vocación por educar, porque para enseñar hay que tener vocación y no solo conocimiento.

Fue así, con esa satisfacción personal, donde empecé primero a formarme como educadora. Hice diplomados que me llevaron a ganar conocimiento sobre mallas curriculares y otros contenidos. Luego estudié una Maestría en Gerencia Educativa y, finalmente, afiancé mi conocimiento con un Doctorado en Ciencias Pedagógicas.

Esa vocación en mí, la de educar, superó a mi profesión inicial, que claro está me sirvió en el ámbito administrativo cuando ocupaba el cargo de rectora de UF, pero siempre con la intención de buscar que los chicos logren alcanzar sus sueños, porque es hermoso verlos al momento de la graduación como sus ojos brillan de felicidad, eso me da mucha satisfacción.

¿Cómo se vive el tema de la inclusión dentro de UF?

Ante la emoción de ver a los padres de familia que traían a sus hijos con diferentes capacidades, nos dimos cuenta que era necesario convertirnos en un Instituto inclusivo, donde contemos con profesionales con el conocimiento para formar a este tipo de perfiles, porque son estudiantes que aprenden con otros métodos.

Afortunadamente, el Instituto cuenta con un vicerrector académico que tiene una especialidad en inclusión. Y como docentes nos hemos preparado y hemos adquirido las herramientas para ayudar a este tipo de estudiantes.

Para nosotros como UF ver a los padres de los chicos con capacidades diferentes que logran un título de tercer nivel nos da una gran satisfacción, nos hace sentir muy orgullosos, porque qué ocurre cuando nace un niño con una discapacidad. Se lo estigmatiza en que no va a lograr sus sueños desde el primer momento o se piensa que no tendrá futuro. Pero gracias a la dirección y conducción de nuestro vicerrector, hemos logrado ayudarlos. En este momento tenemos aproximadamente a 26 estudiantes con este perfil estudiando diferentes carreras.

Hace poco graduamos a un joven que es sordomudo, él y su hermana. Y cuando la madre de estos jóvenes vio que ellos lograron terminar la carrera, se dijo así misma: ahora me toca a mí. Ella está estudiando en el UF. Ese es el principio de la educación que transforma la vida de las personas.

La Dra. Martha Lema, canciller de UF, junto a estudiantes.

UF permite que muchos jóvenes de escasos recursos obtengan un grado de estudio superior. Eso los convierte en una Institución inclusiva.

Nuestras instalaciones y diferentes ambientes pueden hacerle pensar a las personas que el costo de las carreras es alto, pero no es así. UF ha trabajado mucho para darle confort a nuestro alumnado, el Instituto está adecuado para recibir a todo tipo de estudiantes, de diferentes condiciones sociales, donde puedan sentirse que se merecen una educación de calidad.

Somos solidarios porque nos hemos dado cuenta a lo largo de nuestra trayectoria que los jóvenes tienen el deseo de estudiar, pero no tienen los recursos. Entonces, ¿cuál es la principal causa de que nuestra sociedad esté en declive? Justamente la falta de acceso a la educación de calidad, de principios y valores. Por ello, generamos en el estudiante el deseo de ser triunfador.

¿Cuáles son las carreras más demandadas?

En el área Técnica nuestra carrera de mayor demanda es la de Seguridad y Riesgos Laborales, nuestros tecnólogos son preparados con las mejores herramientas tecnológicas como los simuladores, que permiten a los estudiantes prepararse en ambientes similares a los del campo laboral.

En la parte Humanística siguen teniendo gran acogida las carreras de Administración y Marketing, que han evolucionado.

¿Los títulos que el UF otorga son de tercer nivel y permiten a los graduados seguir estudiando maestrías?

Actualmente, los institutos técnicos y tecnológicos tenemos tres opciones: la carrera técnica, la tecnológica que llega a su nivel superior con dos años de estudio, pero si los sueños del estudiante van más allá: están las carreras de corte tecnológico universitario. Estas permite llegar a la maestría tecnológica. Actualmente, el Instituto cuenta con dos maestrías tecnológicas aprobadas en el área de: Administración y Seguridad. Y, ahora mismo, muchos de nuestros tecnólogos graduados ya las están estudiando.

Nos puede brindar un mensaje de motivación para aquellas personas que aún no se deciden en continuar sus estudios superiores.

La educación tiene el poder de cambiar vidas, no esperen más y tomen la decisión de formarse, de educarse e ir detrás de sus sueños. En el UF contamos con el personal adecuado para guiarlos, contamos con becas para aquellas personas que no tienen los recursos y, sobre todo, formamos con conocimiento y corazón, porque no solo buscamos formar a profesionales sino a excelentes seres humanos.