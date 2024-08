¡La magia de Pixar en vivo: Un concierto inolvidable llega a Quito este octubre!

Pixar en Concierto, un espectáculo visual y musical que ha cautivado a audiencias en todo el mundo, llegará a Ecuador el próximo 19 de octubre. El Coliseo General Rumiñahui de Quito será el escenario de dos funciones imperdibles, a las 11h00 y a las 17h00, donde los asistentes podrán disfrutar de la magia de Disney y Pixar a través de la interpretación en vivo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, bajo la dirección del maestro Thiago Tiberio.

Las entradas para Pixar en Concierto están disponibles en www.ticketshow.com.ec, pagando con TITANIUM Visa obtienes un 10% de descuento.

Este evento, presentado por Disney Concerts, ofrecerá una experiencia única con la proyección de fragmentos de las películas más icónicas de Pixar, acompañadas de sus inolvidables bandas sonoras.

Entre las piezas musicales destacadas se encuentran clásicos como “Yo soy tu amigo fiel” de Toy Story, “Si No Estoy Contigo” de Monsters Inc. (ganadora del Oscar a Mejor Canción Original en 2001), “Le Festin” de Ratatouille, “Viento y Cielo Alcanzar” de Valiente, “Vida de casados” de Up: Una aventura de altura, y “Recuérdame” de Coco, que también recibió un Oscar a Mejor Canción Original en 2018.

Además, el espectáculo contará con más de una docena de artistas, entre cantantes y bailarines, y la aparición de queridos personajes de Pixar como Buzz Lightyear, Woody y Mérida.

Disney Concerts, la división de licencias y producción de conciertos de Disney Music Group, continúa llevando la magia de sus películas a escenarios alrededor del mundo, fusionando la música en vivo con el poder de la animación de Pixar. Desde la serie de conciertos de películas de Star Wars hasta la nostalgia de La Bella y la Bestia y Fantasía, estos eventos han sido presentados en prestigiosos escenarios como el Teatro Colón de Buenos Aires, el Royal Albert Hall en Londres, y la Ópera de Sídney, entre otros.

Pixar en Concierto promete ser una experiencia memorable para todas las edades, un viaje musical que transportará al público a los mundos de las queridas películas de Pixar. No te pierdas la oportunidad de revivir estas historias en una experiencia sin igual y asegúrate de adquirir tus entradas en preventa para reservar tu lugar en este evento tan esperado.

Para prepararte para este gran show, puedes disfrutar de tus canciones favoritas en la playlist “Lo mejor de Pixar” en Spotify, y revivir los títulos más emblemáticos de Disney y Pixar en Disney+.

¡La magia de Pixar está más cerca de lo que imaginas!