¡Préndete a la Liga Pro! Se vienen partidazos para este fin de semana

Aucas vs Liga de Quito en el Estadio Rodrigo Paz Delgado

La Liga Pro no para este fin de semana en lo que será la Jornada 3 del torneo ecuatoriano. Varios equipos quieren recuperarse en la tabla de posiciones y otros, buscan mantener la distancia y seguir con la racha ganadora de las dos primera fechas. En esta fecha, el Aucas vs Liga de Quito y el Emelec vs. El Nacional son los ‘platos fuertes’.

Este sábado, el ‘Súper Clásico Capotalino’ se juega en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, a las 16h30. Liga de Quito visita a Aucas, donde el cuadro oriental tiene la necesidad de ganar después de cosechar dos derrotas consecutivas. Sin embargo, la tarea será complicada pues enfrenta a uno de los líderes de la Fase 2 de Liga Pro.

El sábado, a las 19h00, el Orense SC recibe al Barcelona SC en el Estadio 9 de Mayo en un partidazo porque ambos clubes llegan invictos en la Fase 2 de Liga Pro y pelearán la punta. Eso sí, depende de que pase con Liga de Quito ante Aucas porque la ‘U’ es el líder del torneo. Otro que también tiene 6 unidades es el ‘Rodillo Rojo’.

Mientras tanto, el domingo a las 18h00, Emelec recibe a El Nacional en un partido importante en la historia de nuestro fútbol, pero con dos equipos que están mal en la tabla. Ambos clubes no han sumado en dos fechas y buscan conseguir sus primeros puntos en el torneo. El juego será en Guayaquil, en el Estadio Capwell.

