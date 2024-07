Amor y diversión en familia se vivió en la’Ruta Mágica, ¡Vamos a pata!’ de Mundo Mágico de la Mascota

Perrihijos y gathijos de las familias capitalinas disfrutaron de una mañana deportiva y divertida en la segunda edición de la ’Ruta Mágica, ¡Vamos a pata!’ de Mundo Mágico de la Mascota, como parte de su 27 aniversario. Una actividad que, además de fortalecer el vínculo con nuestros peludos, es pensada precisamente por su salud y bienestar.

’Ruta Mágica, ¡Vamos a pata!’ de Mundo Mágico de la Mascota (METRO ECUADOR)

Cientos de familias se dieron cita en el Centro Comercial Iñaquito, antes de las 07:00. En su mayoría, los perros y gatos usaban los más llamativos accesorios: pañuelos, collares brillantes, lazos, gafas de sol y los más modernos transportadores de felinos. Los consentidos de cuatro patas estaban muy alegres y aguardaban para recibir un pequeño chequeo general previo al arranque de la caminata que comprendió un trayecto de 3k.

Como parte de la excelente organización, el inicio de la ruta mágica dependía del tamaño de los canes. Los grupos iban desde las razas pequeñas hasta las más grandes. Los gatos, casi todos, iban en brazos y hasta trepados en la cabeza de sus seres amados. Y con mucha alegría y actitud se dio inicio al recorrido que a lo largo del trayecto contaba con puntos de hidratación para toda la familia.

Los primeros en llegar a la meta no dudaron en fotografiarse, incluso, los aplausos eran para los perritos y gatitos a quienes también hay que acompañarlos en estos logros. No obstante, el momento de esparcimiento no terminaba allí. Los asistentes pasaron directamente hacia la feria donde no faltaron los concursos, los obsequios, premios y más. Algunos demostraron sus talentos como sentarse, dar la pata y acostarse. Contaron conmovedoras historias de rescate y cómo les cambió la vida.

Los rincones ‘instagrameables’ se hicieron más que presente para capturar este maravilloso recuerdo y por supuesto que todos se dieron cita en el espacio de atención de desparasitación gratuita con el respectivo carné. Por otro lado, cinco cachorros que esperaban por un hogar lleno de amor y responsabilidad lograron ser adoptados, y hasta incorporarse a una manada.

José Aguirre, Gerente de Mundo Mágico de la Mascota, compartió con los asistentes, abrazó a varios peluditos y con ello reafirmó su discurso. “Siempre pensamos en el bienestar de nuestros perrihijos y gathijos.Ellos son muy importantes en nuestras familias y nosotros trabajamos para ellos”. Agregó que en la actualidad, las nuevas generaciones adoptan un perro o gato y asumen con la misma responsabilidad que tener un hijo humano.

Constantemente, Mundo Mágico de la Mascota lleva a cabo este tipo de eventos para no solo crear mayor conciencia en lo que respecta la tenencia respetuosa de perros y gatos. “Las mascotas no son para cuidar las casas, son un hijo más”, aportó por su lado Johanna Aguirre, vocera de Mundo Mágico de la Mascota. Incorporó que con el aporte de los participantes de la caminata, lograron superar la meta de una tonelada y alcanzaron 1.3 toneladas de alimento que será destinado para fundaciones de rescate animal.

La mayoría de asistentes regresaron a sus hogares con el corazón lleno de mucho amor, por haber dedicado un domingo especial a sus perritos y gatitos. Que al final del día, ellos son quienes nos reciben con ese mismo cariño con el que les cuidamos.