Descubre la Revolución Eléctrica de Kia en el Autoshow de Guayaquil 2024

Kia, la marca líder en movilidad sostenible, presenta su nuevo modelo EV5 100% eléctrico, este nuevo SUV compacto es la atracción principal en la exhibición de vehículos más grande del Ecuador el Autoshow, que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Guayaquil, del 9 al 14 de julio.

PUBLICIDAD

El All New EV5 destaca por su diseño robusto, original y moderno, ofreciendo soluciones amigables con el ambiente. Equipado con tecnología de última generación, este SUV 100% eléctrico incluye el sistema V2G (vehicle to grid), que permite suministrar electricidad a la red de energía.

El nuevo modelo brinda al usuario sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), asistencia de colisiones frontales, sensores de parqueo delanteros, posteriores y laterales, cámara de visión 360°, asistente de seguimiento y mantenimiento de carril, control crucero inteligente, limitador de velocidad adaptativo, entre otras características de seguridad de conducción activa.

A esta propuesta se suman elementos para mayor confort y disfrute del usuario, como una pantalla panorámica multifunción que se integra con el tablero digital ofreciendo una óptima conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay wireless, también se agregan elementos como los cargadores USB tipo A y tipo C en la parte delantera y posterior del vehículo.

Además del EV5, Kia exhibe otros 7 modelos: Kia K3 Sedan, K3 Cross, Seltos, Sonet, Sportage, EV6 y EV9.

Como ya es costumbre, Kia cuenta con un stand cargado de innovación y tecnología; además, ofrece un sin número de beneficios exclusivos para sus visitantes de Autoshow, entre ellos:

Entrada del 10% en todos los modelos

Hasta 84 meses de plazo

Pago a partir del mes de octubre

Tasa de interés preferencial del 14.5%

Primera cuota gratis

Y muchas sorpresas más

Kia respalda a sus clientes con una garantía de 10 años o 160,000 Km, mantenimientos cada 10.000 km, todos los modelos están calibrados para uso de gasolina extra o eco-país, garantizando el mejor precio de recompra. Además, Kia ofrece servicios especializados y acompañamiento personalizado en cada momento de la compra del nuevo vehículo, asegurando que la experiencia del usuario sea lo más importante.