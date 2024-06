Zulay Delgado Saeteros, la asistente del área de Sistemas que se convirtió en la rectora del Instituto Tecnológico Universitario de Formación

La doctora Zulay Delgado Saeteros lleva seis meses como rectora del Instituto Tecnológico Universitario de Formación, con su matriz en Guayaquil y un segundo campus en Santa Elena, tiempo en el que destaca ha sido muy enriquecedor, pues se pudo formar, crecer y ahora liderar ese plantel de estudios superiores, del que es parte desde hace 15 años.

“Soy una apasionada de la Educación. En la universidad me gradué de Ingeniera en Sistemas Computacionales, soy una persona con una profesión técnica. De hecho, cuando llegué a trabajar al Instituto estaba relacionada con el área de sistemas, pero al insertarme en el sistema educativo empecé a valorar todo lo que tiene que ver con la educación y con formar a profesionales. Y la particularidad de un Instituto Tecnológico es que forma a profesionales de manera rápida, que se insertan de esa misma forma en el aparato productivo del país”, comparte.

Como parte de su formación, Delgado cuenta además de su Ingeniería en Sistemas, con una Maestría en Gestión Educativa, un PhD. en Ciencias Pedagógicas y un Doctorado Honoris Causa en Humanidades y Educación. “Siempre con el tinte tecnológico, porque mi misión es brindarle a la educación calidad en todo lo que tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación (TIC’s)”, explica.

Zulay Delgado Saeteros, rectora del Instituto Superior Universitario de Formación.

Agrega que por vocación, su misión es unificar la tecnología con la educación. “En este mundo donde ahora nos desenvolvemos tenemos que desempeñarnos muy de la mano con la tecnología”, asegura.

“Tengo 15 años de experiencia en la parte de educación. Entré al Instituto Tecnológico Universitario de Formación a desempeñar funciones de Asistente en Sistemas. Me convertí en la Directora de Sistemas, posterior a eso me convertí en Coordinadora Académica. Estuve trabajando en todo lo que tiene que ver con coordinación, planificación y demás procesos para automatizar al Instituto, desde Sistemas hasta la Coordinación de la mano de la tecnología. Luego de eso, concursé y por méritos y quedé como Vicerrectora. Después de ese cargo, postulé al Rectorado y ahora tengo seis meses como rectora de la institución. En el Instituto de Formación se me ha permitido hacer una carrera, esta institución ha sido mi escuela, me ha permitido crecer”, comparte.

La visión de modernizar al Instituto

Con 41 años de trayectoria, pero desde el 2008 con una nueva administración el Instituto Tecnológico Universitario de Formación se proyecta como un centro de innovación, formador de tecnólogos que rápidamente y por su conocimiento logren insertarse en el mundo laboral.

“Estamos construyendo un Departamento de Procesos que debe trabajar directamente con la parte de tecnología, como Ingeniera en Sistemas mi misión es optimizar estos procesos y recursos. Tener todo unificado en un sistema de gestión documental, un sistema que pueda ser visible desde cualquier lugar, yo creería que contribuimos a la calidad. Y nuestros estudiantes trabajan mucho con tecnología, son nativos tecnológicos”, comparte.

En cuanto a las modalidades de estudio, el Instituto cuenta con: presencial, semipresencial, híbrida y online.

Estudiantes del Instituto Superior Universitario de Formación junto a la rectora Zulay Delgado Saeteros.

“Empezamos con 3 carreras tecnológicas, actualmente tenemos 12. Somos cualificados, podemos brindar maestrías tecnológicas. Tenemos una amplia oferta: Administración, Comercio Internacional y Negocios Electrónicos, Enfermería, Diseño Gráfico, Marketing, Energías Alternativas, Seguridad y Riesgos Laborales, Contabilidad”, precisa Delgado.

Además, en el Instituto Tecnológico Universitario de Formación se pueden estudiar maestrías tecnológicas como la Maestría en Desarrollo e Innovación Digital en Inteligencia de Negocios, Gestión Administrativa, Maestría en Herramientas de Salud y Seguridad, entre otras. “Estamos próximos a la apertura de una Maestría en Docencia con Herramientas Digitales. Y en un futuro tendremos postgrados relacionados a la Salud”, comparte.

Aulas con tecnología de punta

Equipos tecnológicos para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes.

Los estudiantes del Instituto Tecnológico Universitario de Formación cuentan con equipos de tecnología de punta como los ‘simuladores’, que les permiten desarrollar un aprendizaje interactivo y práctico, a la vez que potencia su compromiso e interés por las materias. Metro visitó una de las aulas de clase y pudo comprobar como estos equipos de realidad virtual sumergen a los alumnos en escenarios digitales en primera persona con el fin de explorarlos e interactuar con ellos.

De esta forma, los estudiantes exploran de una manera más vivencial el conocimiento de su carrera, estimulan su creatividad y adquieren habilidades sociales y emocionales, a la vez, que disfrutan de un aprendizaje más personalizado.

El Instituto Tecnológico Universitario de Formación actualmente cuenta con 3.800 estudiantes. También desarrolla el programa de becas Saudí, patrocinadas por el Gobierno actual, con más de 900 becados.

La mayoría de los estudiantes, el 60% de la matricula, está en línea.

“Nosotros tenemos carreras de dos años o dos años y medio. En ese tiempo el estudiante ya está listo para trabajar, porque aquí vamos directo a la práctica. Una carrera de nivel técnico tecnológico forma al alumno en el ‘saber-hacer’, y luego de este tiempo de preparación, el estudiante se puede insertar en el mundo laboral, en el aparato productivo del país y puede generar ingresos de manera rápida”, explica la rectora del Instituto, mismo que mantiene convenios con empresas, con el objetivo de insertar a sus tecnólogos en el mundo laboral.