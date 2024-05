Celerity revoluciona el mercado de Internet con su campaña “Ponnos a Prueba”

Celerity, servicio de Internet de fibra óptica de Puntonet, presenta su innovadora campaña “Ponnos a Prueba” con el objetivo de revolucionar la industria y brindar una experiencia transparente y de calidad a los clientes durante todo el servicio.

Un estudio realizado con Kantar WorldPanel, refleja que los consumidores principalmente buscan cambiar de servicio de Internet debido a problemas técnicos como intermitencias en el servicio, mala cobertura de señal o falta de cumplimiento de ancho de banda contratado. Además, factores como cambios de domicilio o consideraciones económicas también influyen en la decisión de cambio.

Alex San Andrés, Gerente de Marketing de Puntonet destaca que “uno de los principales obstáculos que enfrentan los usuarios al querer cambiar de proveedor es la aplicación de barreras de salida que en ocasiones incluyen cargos por incumplimiento de contrato y dificultades en la devolución de equipos, lo que genera que muchos usuarios opten por permanecer con su proveedor pese a las inconformidades.”

Con “Ponnos a Prueba”, Celerity busca dar a conocer su propuesta de valor basada en términos claros, sin cambios sorpresivos en precios o condiciones, con velocidades incrementadas durante las “Noches Vuela” y con un servicio de atención al cliente rápido y humano. “Somos transparentes y honestos en una categoría que no lo es, brindando a nuestros clientes un servicio confiable que no cambia con el tiempo. Aquí no hay letras pequeñas en los contratos ni promociones engañosas; mantenemos nuestros precios claros y nuestra palabra.” resaltó San Andrés.

Además, resalta la importancia de explicar al consumidor la diferencia entre velocidad y cobertura, garantizando que elijan el plan de Internet más adecuado a sus necesidades.

La empresa ha implementado diversas mejoras en sus procesos que le han permitido tener uno de los porcentajes de abandono más bajos del mercado, con apenas un 0,6% al mes, incluyendo la optimización de equipos, capacitación continua para el equipo técnico y la introducción de herramientas innovadoras como “Donde está mi técnico”, plataforma que garantiza una experiencia de soporte técnico óptimo. Además, ofrece múltiples canales de atención al cliente, como su asistente virtual Celty y atención telefónica las 24 horas del día.

Celerity, está comprometida en abordar las preocupaciones comunes de los consumidores, avanzando su ruta de innovación y mejora continua, con el objetivo de llegar a todos los usuarios que buscan un servicio de Internet confiable y transparente.