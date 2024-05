Autority, una ‘súper App’ que centraliza todos los pagos alrededor del vehículo

Autority es la única app en el mercado ecuatoriano que centraliza todos los pagos y servicios del vehículo en un solo lugar. Según Juan Bernardo Proaño, CEO y cofundador de Autority, la aplicación nació de un problema personal, a partir de lo cual identificó una oportunidad de mejora a través de la tecnología.

“Durante la pandemia, encontré una notificación de una multa de velocidad en el spam de mi correo electrónico, la cual había sido emitida hace más de 10 meses. No pude pagarla en línea, ni en las oficinas, en el banco me aceptaban solo efectivo, en fin, me demoré casi mediodía haciendo el trámite. Esto me llevó a pensar en la necesidad de mejorar la experiencia de pago de este tipo de trámites y estar informado”, reseñó Proaño.

De ahí, junto con Diego Quiñones, encargado del área financiera y operativa, y Guillermo Conesa, cofundador de tecnología, profundizó en la idea y se dieron cuenta de que este problema no pasa solo con las multas de tránsito.

“También nos dimos cuenta de que pasaba con el proceso de matriculación, donde muchas veces se desconocen los valores a pagar y en qué instituciones hacerlo; con los peajes, que se lleva las cuentas “en la mente” del saldo y no sabes cuándo debes recargar; o con el pago en Zona Azul (Quito), que al ser en efectivo se corre el riesgo de pasarse el tiempo y ser multado. Incluso, el acceso a servicios como el de seguros, al que muy pocos acceden porque los procesos son análogos, tediosos o los precios son muy altos”, relató.

Es por eso que nace el concepto de “una ‘súper App’ que centralice todos los pagos alrededor del vehículo, con el fin de ayudar al propietario a tener todo en orden con respecto a las obligaciones, mientras tenemos una experiencia de pago relativamente fácil con tarjeta de crédito”, señala. En cuanto a las instituciones que están detrás de estos servicios, “Autority se convierte en una herramienta adicional de recaudo, como canal de comunicación ante el usuario”.

¿Cómo funciona Autority?

Al descargarte Autority, la app te solicita el permiso de buscar por ti los valores que tienes pendientes, la cual es información pública que le pertenece a cada ciudadano. Ahora que tenemos una marca constituida, hemos formalizado relaciones con muchas de las instituciones de tránsito y vamos mejorando.

Nuestros esfuerzos se han enfocado en hacer la app lo más amigable posible. Los servicios que se pagan por nuestra App son complejos al realizarlos de una manera tradicional, pero Autority lo hace fácil.

Por ejemplo, para matricular tu auto debes hacer entre cuatro a cinco transacciones diferentes y mucha gente no sabe por dónde empezar ni cómo hacerlo. Nosotros, en una sola pantalla, te detallamos todos los valores, haces un solo pago y nosotros nos encargamos de gestionarlos a las diferentes instituciones.

Tu tarjeta ya queda registrada, la app te avisa cuando debes pagar el peaje, tu seguro, etc. Además, todos los comprobantes se almacenan en la aplicación, por lo que también funciona como un repositorio de documentos. La experiencia de usuario ha sido clave para que la app funcione.

Desde la app se puede tramitar el pago de multas, matrícula e impuestos, peajes, parqueo, lavadas a domicilio, seguros, entre otros próximos a lanzar.

¿Cómo se conformó el equipo?

He tenido dos empresas anteriores de tecnología, y aprendimos de esas barreras para poner a punto a Autority. Esa experiencia nos ayudó a conformar un excelente equipo hoy y todo ha sido desarrollado por nosotros.

Existen muchas aplicaciones que se crean, pero no tienen éxito. En Autority nos hemos enfocado en ser una App que esté presente en la vida de los usuarios. Si bien los servicios que pagas no son requeridos de forma diaria, notificamos también al usuario en tiempo real sobre accidentes de tránsito, cierres viales, etc., de manera que en todo momento generamos valor para el usuario.