Puntonet, Cisco e Intcomex fortalecen acceso tecnológico de familias afectadas por el cáncer infantil de la Fundación Cecilia Rivadeneira

Según un estudio realizado por la Fundación Cecilia Rivadeneira el 71% de las familias se endeudan para financiar el tratamiento de sus hijos y un 70% de las mujeres se ven en la necesidad de abandonar sus trabajos para acompañar a sus niños o familiares durante la enfermedad, ante esta realidad, es crucial generar iniciativas de acompañamiento que fortalezcan el empoderamiento económico del núcleo familiar.

Con el objetivo de reducir la brecha digital y garantizar el acceso a la conectividad de Internet, Puntonet, Cisco e Intcomex realizaron una alianza para proveer a la Fundación una solución de conectividad segura de alta velocidad, potenciando así su infocentro con recursos tecnológicos que contribuyen al desarrollo de habilidades blandas y técnicas que permitan a estas familias adaptarse a un mundo digitalizado, brindándoles la oportunidad de emprender en diversas plataformas y mejorar su economía.

Además, se busca facilitar el acompañamiento en la etapa escolar de sus hijos o familiares, ya que, se registra que el 19% de los niños/as no recibe clases regularmente a causa de su enfermedad. Las empresas se suman a esta cruzada, entregando acceso gratuito a Internet, asistencia técnica, plataformas educativas y equipando el Infocentro con la donación de computadoras de última generación que mejoran la experiencia de uso y optimizan el aprendizaje digital.

Daniela Barragán, directora ejecutiva de la Fundación Cecilia Rivadeneira, destaca que “enfrentar el cáncer infantil no es solo cuestión de tratamiento médico, también implica brindar un apoyo integral para el bienestar de las familias”. Apenas un 36% de los padres ha completado la primaria, por ello, gracias al aporte de las empresas, se realizarán diversas capacitaciones de alfabetización digital, como el uso de computadora, acceso a búsquedas, correos electrónicos, Canva, cómo vender en redes sociales, entre otros. Anualmente, aproximadamente 75 padres y madres participan de estos talleres de formación.

Gracias a esta alianza, la Fundación dictará cursos técnicos, como el manejo de programas básicos de Microsoft y medios sociales, mejorando la experiencia de los padres de familia al contar con computadores funcionales y con una conectividad de internet rápida. Se ofrecerá talleres de inteligencia artificial, ciberseguridad, big data y otros, para aquellos padres con mayor conocimiento en informática, así como capacitaciones en temas financieros, como el uso de cuentas bancarias y banca web.

“El cáncer no solo significa un reto física y emocional, también es un duro desafío económico. Actualmente, tengo la dicha de ser parte de Cecilia Café & Lunch, un emprendimiento social que fortalece la economía de 14 personas que batallamos con el cáncer infantil y gracias al apoyo de la Fundación he sido parte de talleres que me brindan mayores oportunidades de generar ingresos desde mi hogar mientras acompaño el proceso de mi hijo” menciona una madre de familia de la Fundación Cecilia Rivadeneira.Principio del formulario

Además, a través de la conectividad inalámbrica de Internet, los niños, niñas y adolescentes tendrán acceso a varios proyectos y programas que se desarrollan en la Escuela Granja de la fundación. Estos están diseñados para estimular su creatividad, fomentar su curiosidad y promover su aprendizaje a través de talleres de artes escénicas y lectura. Asimismo, se centrarán en educar sobre el uso seguro del Internet y potenciar sus habilidades tecnológicas.

“Esta alianza refleja nuestro compromiso a largo plazo con la reducción de la brecha digital y el desarrollo inclusivo en la sociedad ecuatoriana. Creemos firmemente en el poder transformador de la tecnología para garantizar la igualdad de oportunidades y el desarrollo sostenible, y seguiremos trabajando incansablemente para lograr este objetivo” resaltó Roberto Falconi, director nacional de tecnología de Puntonet.