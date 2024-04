La Ford All New Ranger, una mezcla perfecta de potencia, rendimiento y versatilidad

Ford All New Ranger.

Orgu Ford presenta la All New Ranger, diseñada para superar los límites más exigentes, siendo la combinación perfecta de potencia, rendimiento y versatilidad. Esta forma parte de una nueva generación de pick up medianas, referente en su categoría por su diseño característico, tecnología, capacidad y seguridad.

La nueva Ranger cuenta con dos versiones: XL y XLT, ofreciendo al mercado dos opciones que se adaptan a sus necesidades. Están equipadas con un motor 2.0 L Bi-Turbo (XLT) y 2.0 L Turbo (XL), garantizando un rendimiento excepcional y una gran experiencia de conducción. Además, la versión All New Ranger XLT cuenta con una capacidad de trailer de hasta 3500 kg, siendo un vehículo resistente, potente y eficaz.

Cuenta con un moderno sistema de seguridad, con 7 airbags

Por otro lado, la seguridad también caracteriza este modelo, debido a que tiene 7 airbags, protegiendo a todos los pasajeros. Adicional, cuentan con Ford Co-Pilot 360, lo cual comprende un control de estabilidad (ESP), Sistema de mantenimiento de carril, control de tracción (TCS), control anti-vuelco (ROM), control de balanceo de trailer (TSM), control de carga adaptativo (LAC), información de autonomía, odómetro y localización en tiempo real y otras funciones que permiten disfrutar de un trayecto más seguro.

All New Ranger.

Tecnología compatible con Android Auto y Apple Car Play

La All New Ranger integra innovación y tecnología, brindando características como Sync 4 con pantalla multitáctil de 10″ compatible con Android Auto y Apple Car Play inalámbrico, control por voz para dispositivos, controles de audio y teléfono en el volante y más cualidades que no únicamente mejoran la experiencia de conducción, sino que también brindan tranquilidad y seguridad a los ocupantes.

All New Ranger.

La All New Ranger estará disponible para su compra en concesionarios de Orgu Ford. Este modelo se encuentra en una variada gama de colores como Oxford White, Belice Blue, Metal Silver, Bari Red, Magnetic Grey, Terra Orange y Pearlized Black.

Orgu Ford continúa su compromiso de ofrecer vehículos de calida, que satisfagan las necesidades y expectativas de sus clientes. Orgu Ford reafirma su posición como líder en la industria automotriz, llevando la excelencia a un nivel completamente nuevo.