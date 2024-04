Conoce el Quintazo, un evento de música electrónica en Quito que no puedes perderte

El Quintazo es un evento de electrónica organizado por el famoso productor de eventos Jaime Espinosa el cual lo podrás disfrutar en la Casa de Museo en Cumbayá el sábado 27 de abril de este 2024.

El evento empezará a las 19:00 y finalizará a las 4:00 de la mañana del siguiente día. El resultado fue un festival de dos géneros musicales, electrónica y crossover, ambientados en una casa de hacienda coloquial, y dentro del cual 14 dj en escena brindaron un espectáculo para 600 asistentes.

En una entrevista exclusiva con el Diario Metro, Jaime nos indicó cómo empezó la idea de realizar este evento y los distintos precios que existen con tal de que puedas saber todo lo que necesitas con tal de asistir.

¿Cómo puedes adquirir las entradas?

En la página de buenplan.com podrás adquirir las entradas y los precios oscilan entre los USD 15 y USD 30. Estos precios varían dependiendo de la fecha en las que adquieras las entradas.

Por ejemplo, el primer lote de entradas salió del 17 al 24 de marzo, el segundo lote salió desde el 25 de marzo hasta el 11 de abril, aunque todavía puedes adquirir las entradas de este lote por el precio de USD 15.

Si desaprovechas esta oportunidad, te tocará esperar al 11 de abril ya que saldrá el tercer lote hasta el 26 del mismo mes. El precio subirá hasta los USD 20.

Y si el día del evento no has conseguido entradas, no hay problema, podrás adquirir tu entrada en el último lote al precio de USD 30. Con lo cual te recomendamos que adquieras la entrada lo antes posible.

El evento estará dividido en dos escenarios los cuales fueron nombrados como Afrika Stage y The Vision Stage.

Afrika Stage

Escenario conformado por los mejores Djs de música crossover de la escena local, dentro de un escenario al aire libre, con capacidad para 800 personas. El Afrika Stage contará con diferentes puntos de entretenimiento, activación de marcas y emprendimientos locales afines a la cultura del festival, y dentro del cual bailaremos al ritmo de Paula Recalde, Turgalium, Ignacio Zurita, Josué Rojas, y Hernán Cueva, en un escenario 360 al aire libre con capacidad para 800 pax.

The Vision Stage

Escenario de música electrónica, guiado por los artistas más disruptivos del género Underground de la música, que transportarán a una experiencia musical inaudita. El escenario interno cuenta con distribución de sonido cuadrafónico, y su ambiente diseñado junto a los mejores desarrolladores visuales del país, brindará una experiencia musical y visual inmersiva. La propuesta musical será guiada por parte de Christian Yepes, Jota y Josemaría Barba, James Espinoza, López, Lysergicman, Marie Muñoz b2b Dani Puente, Pistol Shark, y Rakelovsky.

¿Cuál fue la motivación de Jaime con tal de realizar este evento?

En la entrevista que logramos tener con el productor de eventos Jaime Espinosa, nos relató cómo hace un año realizó este mismo evento por su cumpleaños y asistieron 800 personas. Al ver la acogida que tuvo a pesar de haber sido un evento sin invitación al público, tomo la decisión de realizar este festival con más artistas y una producción más atractiva para que el público pueda seguir asistiendo a este tipo de eventos.

Este evento será organizado por Organizado por The Vision,Oui Producciones, Afrika y Six Studios.