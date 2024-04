¡Buenas noticias! el sabor de las hamburguesas de Carl’s Jr. llega al norte de Guayaquil

Carl’s Jr.® es uno de los más reconocidos restaurantes de comida rápida con más de 3 mil locales abiertos en todo el mundo, incluyendo el Ecuador. Desde el 3 de abril dos nuevos locales de Carl’s Jr.® abrieron sus puertas en el nuevo complejo de Supercines, ubicado en la Av. Francisco de Orellana.

Carl’s Jr.

Los productos de Carl’s Jr.® tienen la imagen de calidad más alta en la industria de las hamburguesas, innovando constantemente, ofreciendo barras de salsas y estaciones de refresco con relleno ilimitado.

Todos los alimentos son preparados al momento de ordenar. Es así como la marca se consolida como una empresa líder, sólida y confiable, con la que ha ganado la preferencia de sus invitados.

Carl’s Jr.

Cabe destacar los horarios que los dos nuevos restaurantes de Carl’s Jr manejan: Uno en el patio de comidas de Supercines con el horario de lunes a jueves, de 7am a 10 pm; viernes, sábado y domingo, de 7 am a 11 pm.

El otro local queda en la planta baja y cuenta con el servicio drive thru. Ahí te atenderán de 7 am hasta las 3 am. Tome en cuenta también que en este restaurante tendremos tres opciones de desayunos.