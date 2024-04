Peregrinación católica de Schoenstatt en Quito: un llamado a caminar juntos hacia el Corazón de Jesús

La comunidad católica de Schoenstatt en Quito se complace en anunciar la realización de su peregrinación 2024, programada para el sábado 11 de mayo. Bajo el lema “Contigo Madre, caminemos al Corazón de Jesús”, esta peregrinación quiere ser un momento especial de encuentro espiritual y renovación de fe para todos los participantes.

La peregrinación, organizada por el movimiento Schoenstatt de Quito, busca reunir a la mayor cantidad de fieles en un viaje de reflexión, oración y devoción.

Dos puntos de salida estarán disponibles para los peregrinos: el Polígono de tiro de Tumbaco a las 4:00 am y La Merced, ubicado en las calles Las Termas e Ilaló, a las 8:00 am. En el Santuario de Schoenstatt de Alangasí, la jornada comenzará con el rezo del rosario a las 8:00 am, seguido de una misa presidida por Monseñor David de la Torre a las 9:00 am.

Además, como parte de los preparativos para la peregrinación, se llevará a cabo un concierto benéfico el 5 de mayo a las 18:00 horas, organizado por Forzavu. Los fondos recaudados en este evento contribuirán a financiar los gastos asociados con la peregrinación. Las entradas pueden adquirirse en https://shorturl.at/jmoE9.

El movimiento de Schoenstatt invita cordialmente a todos a unirse a esta peregrinación única hacia el corazón de Jesús, guiados por el amor maternal de María.

Para obtener más información sobre la peregrinación y las actividades asociadas, los medios de comunicación pueden comunicarse con Carolina Vilches al 0999141628 o por correo electrónico a peregrinacionschoenstattquito@outlook.com.