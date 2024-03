UTPL comparte una perspectiva académica sobre la economía ecuatoriana

Redacción: Kruzkaya Ordóñez González, Ph.D.

Investigador: Daniel Maldonado, Mgtr.

A escala mundial la economía avanza a paso lento debido a que, según el Fondo Monetario Internacional, continúa recuperándose de la pandemia. A esto se suma el conflicto armado entre Rusia y Ucrania y la crisis del costo de vida, por lo que se considera que los estados contemplen reformas estructurales para reactivar las perspectivas de crecimiento a mediano plazo. Lo prioritario es acelerar la transición verde, aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático, la seguridad y la cooperación internacional.

El pronóstico de la recuperación económica mundial, según los datos del Fondo Monetario Internacional publicados en el 2023, es lento y con divergencias regionales y poco margen para errores de política. Con el escenario mundial trazado, el investigador Daniel Maldonado, experto en Economía Urbana y Regional, señala que entre los desafíos más importantes que tiene el Gobierno ecuatoriano está el relacionado con la orientación económica del país y que va en concordancia con las demandas sociales. Sin embargo, uno de los factores que está limitando el desarrollo social es la inseguridad, que se ha convertido en un problema estructural con repercusiones económicas fuertes.

El hecho de que se han introducido mafias y grupos de delincuencia organizada a las estructuras institucionales del país ha provocado que la economía en algunas ciudades que son consideradas polos de desarrollo se contraiga. Existen pérdidas económicas y desaceleración económica. Por ejemplo, la provincia de Esmeraldas, en la que el turismo es una de sus actividades principales, vio fluctuar sus tasas de ocupación y capacidad sin superar el 50% durante el año anterior. Los promotores turísticos, la asociatividad y las autoridades están haciendo su máximo esfuerzo por conseguir algo de recursos y reactivar el sector. Lo mismo sucede con otras ciudades de la costa ecuatoriana. Por lo tanto, se requiere que el Gobierno se concentre en bajar el nivel de inseguridad que existe en Ecuador. El año 2023 el país terminó siendo, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), uno de los territorios más inseguros y violentos de Latinoamérica, superando las 35 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Combatir este problema para crear un escenario positivo y de tranquilidad para los agentes económicos es el reto.

El segundo aspecto que el Gobierno debe considerar y evaluar es el fiscal, es decir, ¿cómo va a financiar y obtener los recursos para atender el presupuesto para el año 2024?

El primer paso que el Gobierno catalogó como positivo es la reforma tributaria aprobada por la Asamblea Nacional, denominada Ley de Eficiencia Económica y de Generación de Empleo que entró en vigor el 20 de diciembre de 2024 y con la se espera una recaudación de USD 832 millones en el transcurso de 2024, recursos que le permitirá, al menos en los primeros meses, solventar las necesidades de financiamiento.

Sin embargo, pese a esta reforma, este escenario es favorable solo en el corto tiempo, asegura Maldonado. En el tema fiscal además se analizan los subsidios a los combustibles que si bien han beneficiado a sectores que no requieren esta ayuda estatal, suspenderlos causaría un impacto en la población, denotándose el alza de precios en productos de primera necesidad y posibles especulaciones. Asimismo, se analiza la venta anticipada de petróleo que le generaría 1.200 millones de dólares. Esta recaudación principalmente se destinaría a los salarios que corresponden al aparato burocrático del Gobierno central. Reinaldo Armijos, gerente de Petroecuador “anunció la venta anticipada de petróleo por coyuntura del mercado el objetivo, colocar 11,1 millones de barriles”

Mientras estas acciones de recaudación se implementan, “hay que recordar que somos un país altamente dependiente de los recursos provenientes del petróleo, y hay una situación que pone en jaque al país, como es el cierre del bloque ITT, tomando en cuenta que, según la revista América Economía el bloque produce unos 57.000 barriles diarios de petróleo, es decir, un 14% de la producción nacional. La Corte Constitucional dio un año de plazo para el cierre del bloque, lo que significará al Estado gastos iniciales de desmantelamiento por 600 millones de dólares y dejar de percibir unos 1.200 millones de dólares en ingresos anuales”.

Otro de los ajustes económicos que plantea el Gobierno es entregar bienes inmuebles a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) con el objetivo de saldar deudas. Estas acciones no son alentadoras, asegura Maldonado, porque se requiere recursos para mantenerlos y activarlos, pero, sobre todo, los GAD tienen urgentes necesidades de liquidez, lo que no se generará en el presente inmediato con esta acción.

El gobierno calculó que, hasta el cierre del año pasado, el déficit fiscal superó los 5 mil millones de dólares, por lo que, según Maldonado debería plantearse un cobro efectivo de las obligaciones que mantienen en firme los más grandes deudores, en lo posible recuperación de capital que corresponde a deudas que están vigentes y hacerlas efectivas estableciendo planes de pago que inicien en el transcurso del año 2024.

Estas son medidas temporales pero urgentes para la economía ecuatoriana. Hay que pensar en cambios estructurales a largo plazo los cuales, para Maldonado, requieren pensar en un Estado eficiente y eficaz, para lo cual la utilización de recursos públicos debe priorizar la inversión en educación, en aspectos como la calidad de todo el sistema; la alimentación para los educandos; el mantenimiento de infraestructura educativa; y conectividad para la educación. A esto se debe sumar el ámbito de la salud con un enfoque integral: preventivo, educación para la salud, infraestructura, personal, dotación de medicinas, etc., aspectos muy importantes que deben ser entendidos como inversión, no como gasto, porque las buenas condiciones generan una proyección humana positiva, contrarrestando la posibilidad de que la delincuencia vea espacios desatendidos para ampliarse.

Nuestra economía y factores externos

Existen factores externos que pueden mejorar o afectar de forma negativa a la economía ecuatoriana, y precisamente uno de los indicadores de la desaceleración es la economía China, la cual tiene implicaciones globales y que ha visto desaceleración en el sector inmobiliario, uno de los más importantes del país asiático. Esta situación incide en la actividad productiva de Ecuador al disminuirse las compras externas, afectando al sector exportador, agrega Maldonado.

En Latinoamérica se analiza los temas políticos en relación con acuerdos o bloques comerciales, lo que debe interesar a Ecuador y trabajar para mantener las mismas relaciones con sus socios principales, como Estados Unidos, China, Europa y los vecinos Colombia y Perú. En definitiva, Ecuador está muy expuesto a factores externos, por lo que se necesita atender, estructurar y retomar de forma anticipada un plan de desarrollo para evitar un costo alto de atención improvisada y necesidades de financiamiento con verdaderas expectativas de desarrollo.

El presidente Daniel Noboa está impulsando el acuerdo comercial con China y la Asamblea Nacional deberá aprobar los acuerdos firmados en el Gobierno anterior con China y Costa Rica. Queda pendiente el tratado oficial con Corea del Sur, que tuvo una firma simbólica, y cuyo texto debe ser enviado a la Corte Constitucional.

Recomendaciones desde la academia

Desde el ámbito de la Administración Pública se denota escaso entendimiento de la importancia y la necesidad de la planificación. En los últimos períodos de Gobierno se perdió el horizonte de la planificación a escala nacional, la cual involucraba temas de sectores estratégicos, de la ruralidad, de atención a los derechos de las personas, en definitiva, de un proceso hacia una visión de desarrollo. En el último Gobierno de Guillermo Lasso, fueron más evidentes las falencias en planificación que no condujeron a nada, agrega Maldonado. Y esta situación también se observa al interior del país, es decir, “en algunos territorios la planificación es un mero requisito y, obviamente, al no tener la importancia debida no se sabe qué recursos se requieren, se aplazan obras, intervenciones, proyectos, etc. El país ha perdido lamentablemente este concepto de planificar, de proyectarnos a un estado de bienestar armónico, de desarrollo como Ecuador y, en función de eso, establecer medidas y políticas económicas y sociales, de atender las necesidades”.

Lo que está haciendo Ecuador ante “la necesidad de financiamiento, por un lado, y los gastos sin mayor proyección, por otro,” se traduce en “endeudarse más” en una economía que lamentablemente no ha invertido y en la que la inversión pública es plenamente marginal. La inversión es de menor cuantía y de menor impacto en la población.

Por lo tanto, la Administración Pública y su gestión se debe entender como la estructura que sostenga y proyecte en el tiempo la capacidad de respuesta oportuna ante posibles escenarios. Y parece que los temas económicos y sociales se los está atendiendo conforme se presentan, dando respuestas plenamente temporales. No hay una proyección como país, lo que lamentablemente provoca que no tengamos buenas previsiones para lo que se viene al menos en este año.