¡Se acabó la espera! Llega a Ecuador el nuevo Accent 2024 con más espacio, renovado y tecnológicamente avanzado

El nuevo Hyundai Accent 2024 redefine las expectativas del sedán moderno, dirigido a un público exigente. Con dimensiones más generosas y un enfoque que refuerza la idea de comodidad y tecnología, este automóvil se posiciona como un modelo líder en su clase.

Espacioso

El nuevo modelo Hyundai Accent 2024 es más grande y espacioso que su generación anterior y sus competidores. No solo ofrece un amplio espacio en la cabina para mayor comodidad de los pasajeros, sino también un maletero de 528 litros, ideal para todas las necesidades de almacenamiento.

Espacio interior en el nuevo Hyundai Accent 2024 (Cortesía)

Renovado diseño

El Hyundai Accent 2024 destaca por su diseño inteligente, ofreciendo varias innovaciones prácticas, como una consola multiusos, porta botellas, porta teléfono, una apertura más amplia del baúl y refrigeración en la guantera. Estas características están enfocadas en mejorar la experiencia de conducción.

Diseño interior en el nuevo Hyundai Accent 2024 (Cortesía)

Rendimiento

El nuevo Accent 2024 cuenta con una carrocería que ofrece potencia y eficiencia. Está equipado con un motor de gasolina, con 1.5 litros de aspiración natural, con potencia máxima de (hp/pm) 115/6.300 y torque máximo de (Nm/pm) 147/4.500.

Con ello, busca superar todas las expectativas de los conductores.

Motor del nuevo Hyundai Accent 2024 (Cortesía)

Tecnología

Este nuevo sedán viene equipado con una pantalla táctil de 9 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, control crucero y un sistema reforzado de chasis monocasco, entre otras características de seguridad.

Conectividad del nuevo Hyundai Accent 2024 (Cortesía)

Seguridad

Es una prioridad para Hyundai. El nuevo Accent 2024 incorpora el sistema Hyundai Smart Sense, un conjunto de tecnologías avanzadas de asistencia para conductores, que incluye asistencia de seguimiento de carril (LFA), ayuda para mantenerse en el carril (LKA), monitor de visión trasera (RVM). Además, cuenta con 6 airbags que es el estándar que la marca incorpora en sus modelos.

Asistente de límite de velocidad manual en el Hyundai Accent 2024 (Cortesía)

El Accent 2024 está disponible en tres versiones: All New Accent L a $20,990, All New Accent GL a $21,990, y All New Accent GLS a $22,990.

Todas estas prestaciones lo convierten en una opción atractiva para aquellos conductores que buscan un sedán audaz y tecnológicamente avanzado.