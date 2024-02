Netlife es reconocida por IZO por brindar la mejor experiencia al cliente en el sector de Telecomunicaciones en Ecuador

El sector de las telecomunicaciones se caracteriza por constante innovación y permanente búsqueda de soluciones que faciliten la navegación en un mundo cada vez más conectado. Actualmente, el acceso a internet es considerado por la ONU como un derecho fundamental para las personas, reconociendo su importancia en el acceso a la información, la educación y el desarrollo económico y social.

Por ello, es vital contar con un servicio de internet de calidad que brinde soluciones ágiles a las necesidades del día a día, a través de un servicio al cliente empático y eficiente. Comprometida con brindar una gran experiencia al usuario, Netlife acompaña a cada uno de sus clientes en toda su relación con la empresa, al brindar asesoría y atención personalizada desde el primer momento de contacto, durante la instalación del servicio y al mantenimiento de la relación con el cliente.

El objetivo es establecerse como un aliado de conectividad para el usuario, ofreciendo soluciones digitales ágiles y eficientes que agreguen valor a su experiencia. Gracias al trabajo realizado, Netlife ha sido reconocida por sexto año consecutivo en el Índice Best Customer Experience (BCX) de Izo, como la mejor compañía en Experiencia de Cliente en el sector de Telecomunicaciones de Ecuador en 2023.

El índice BCX de IZO, recopila datos de más de medio millón de opiniones de consumidores y confirma la preferencia de los clientes hacia Netlife, empresa que destaca entre las más de 400 compañías evaluadas en 24 sectores a lo largo de 12 países.

El estudio BCX, reconocido como el mayor Benchmark en Customer Experience de Iberoamérica, analiza de manera exhaustiva diversos atributos de marca, producto e interacciones, momentos relevantes en las decisiones de los clientes, emociones generadas en éstos y aspectos económicos relacionados con la experiencia vivida. El índice recopila información de grandes empresas a escala global, lo que ratifica la presencia de Netlife como un referente en la Experiencia del Cliente a nivel mundial.

“En Netlife trabajamos todos los días con el propósito de crear experiencias positivas en cada uno de nuestros clientes. Este logro no es solo un reflejo de nuestras innovaciones tecnológicas y de la calidad superior de nuestros servicios, sino más importante aún, es un testimonio del espíritu incansable de nuestro equipo para comprender y enriquecer la vida diaria de nuestros clientes. En nuestra travesía hacia este logro, nos hemos guiado por la convicción de que la conectividad es mucho más que una herramienta tecnológica; es un puente vital que une a las personas, fomenta el aprendizaje y abre puertas a oportunidades sin precedentes. Hemos escuchado atentamente las necesidades y sueños de nuestros clientes, adaptando nuestros servicios para no solo satisfacer sus expectativas sino para superarlas, asegurando que cada interacción con nosotros sea sinónimo de excelencia y calidez. Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso de seguir innovando y de ser pioneros en soluciones que no solo conecten hogares, sino que también inspiren y mejoren la calidad de vida de las personas. Estamos convencidos de que el futuro del internet tiene el potencial de transformar vidas y estamos dedicados a liderar ese cambio, asegurándonos de que cada innovación refleje nuestro profundo respeto y entendimiento hacia las comunidades a las que servimos, impulsados siempre por la pasión de enriquecer el mundo a través de la conectividad y los servicios digitales”, Andrea Villacis – Gerente Nacional de Operación y Experiencia de Clientes Netlife.

Netlife construye conexiones valiosas con sus usuarios al ofrecer: servicio personalizado, soporte técnico disponible las 24 horas los 365 días del año, herramientas de autosoporte y un amplio abanico de soluciones digitales para: conectividad, productividad, servicios inteligentes, seguridad informática, asistencia, cobertura y rendimiento.

Ingresa a https://www.netlife.ec/responsabilidad-social/ para conocer más sobre la empresa.