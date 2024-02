Dune 2: el director Denis Villeneuve se sincera y revela las sorpresas de la secuela

El próximo 29 de febrero está previsto el estreno de la secuela más esperada del 2024: Dune 2. El film distribuido por Warner Bros. Pictures tambien estará disponible en formato IMAX, además de contar con un elenco de lujo donde figuran nominados al Óscar.

Trama

“Duna: parte dos” explorará el mítico viaje de Paul Atreides mientras se une a Chani y a los Fremen en un camino de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Enfrentado a la elección entre el amor de su vida y el destino del universo conocido, Paul intentará evitar que suceda un futuro terrible… que sólo él puede prever.

Dune 2 llegará el 29 de febrero Cortesía

El director Denis Villeneuve contó, para continuar con la saga, con un elenco conformado por: Timothée Calamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh brolin, Oscar Autin Butler, Florence Ough, Dave Bautista, Chritopher Walken, Lea Seydoux, Stellan Skarsgard y Oscar Javier Bardem.

Sorpresas y revelaciones

Con la exploración de temas atemporales y actuales, desde el amor romántico y maternal hasta la globalización, lealtad, venganza y catarsis, Dune 2 profundiza en los temas de ecología que el autor Frank Herbert inició sobre la humanidad versus la naturaleza.

En el centro de la acción está un eterno conflicto entre las fuerzas del bien y del mal. Por un lado, están los Fremen, una representación de la humanidad en su lucha por la sobrevivencia colectiva de los nativos y del planeta Arrakis.

Del otro lado se encuentran los Harkonnen, una manifestación de la corrupción, la violencia y la codicia. Donde se encuentran es la historia conflictuada de Paul Atreides, quien se apoya en la bravura de Chani y la sabiduría de Stilgar para ganarse la confianza y el apoyo de los Fremen, mientras los Harkonnen siguen devastando las arenas de Arrakis en busca de especia, aunque sus esfuerzos no quedan sin oposición, lo que les enfurece aún más y les lleva a una guerra total.

Villeneuve, quien destaca por su trabajo en cintas como ‘Blade Runner’, ‘Sicario’, ‘El Hombre Duplicado’, ‘La Sospecha’ y La Llegada’, dio declaraciones de puntos importantes de esta gran entrega.

Declaraciones del exponente de la ciencia ficción

“Esta fue la primera vez en mi vida de director de cine que vuelvo a visitar un universo, una historia. Una de mis principales preocupaciones fue asegurarme de que el público no tuviera una sensación de déjà vu. Quise encontrar nuevas locaciones y todos los sets eran nuevos; no regresamos a lugar donde dejamos a los personajes en ‘Parte uno’.

Patrice tuvo que rediseñar nuevos vehículos, nuevos entornos... estuvo profundamente inspirado. Lo hermoso es que, después de la “Parte uno”, todes ya conocían los límites y la paleta de colores, por lo que no hubo que redefinir esos elementos, sino utilizar el lenguaje muy específico que se había probado con la primera parte.

Patrice fue más creativo que nunca y me dejó alucinado con lo que aportó a la película. Uno de mis sets favoritos se llama la ‘Cueva de los pájaros’, que se supone debía estar tallada en las rocas donde anidan los pájaros. Es como una especie de refugio de los Fremen que me pareció muy poético y uno de los sets más bonitos que he visto nunca.

Espero que el público se sienta conmovido por la relación entre Paul y Chani: ‘Duna: parte dos’ es, en el fondo, una historia de amor. Y, ¡espero que vivan lo que se siente montar en un gusano de arena! La estimulante y peligrosa experiencia del transporte.

El juego de ajedrez entre Paul y los Fremen, los Harkonnens y el Imperio, que crea batallas épicas y juegos mentales sutiles. También, ¡las increíbles escenas de pelea! Todo en “Duna: parte dos’ está diseñado para que la gente la vea en un cine, con una pantalla enorme y el sonido adecuado; esa combinación, ¡es la forma más poderosa de disfrutar de las películas!”.