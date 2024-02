“Bob Marley: La leyenda”, la película que celebra la vida y música de un ícono que inspiró a generaciones

“Bob Marley: La leyenda” estrenará solo en cines el 15 de febrero de 2024. Por primera vez en la gran pantalla, descubriremos la poderosa historia de superación de Bob Marley y lo que hay detrás de su música revolucionaria.

Esta producción se realizó en colaboración con la familia Marley y es protagonizada por Kingsley Ben-Adir como el legendario músico y Lashana Lynch como su esposa, Rita.

“Esta película es acerca de la redención. Más allá de “One Love” hay un hombre, un hombre común. Esta historia es sobre la búsqueda de un hombre para emanciparse de la esclavitud mental”, dice el director Reinaldo Marcus Green.

“Su propósito fue compartir su música con toda la gente que pudiera escucharla. La prematura muerte de Bob dejó al mundo el regalo de su música, pero gran parte del mundo no conoce al hombre verdadero o la lucha verdadera. Esta historia es para los chicos que no conocen a Bob y a su música, para una nueva generación de fanáticos”, afirmó.

La película pretende desmontar los mitos sobre Bob, tejer con delicadeza verdades incómodas y honrar al hombre que tantas alegrías dio al mundo.

“Este es el Bob Marley que no mucha gente conoce. Vamos a darles algo que no han visto, algo que no pueden buscar en Google, basado en conversaciones reales, desde adentro”.

— Reinaldo Marcus Green, director de “Bob Marley: La leyenda”