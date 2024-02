Fundación Cóndor Andino y la comunidad Toyota Go unen esfuerzos por la conservación de esta ave insignia de los Andes

Fundación Cóndor Andino y la comunidad Toyota Go Luis Baca, Gerente Ventas Toyota del Ecuador; Sebastián Kohn, Presidente de la Fundación Cóndor Andino Ecuador; y José Luis Valdez, Director Comunidad Toyota Go. (Cortesía)

Desde el año 2020, Toyota Go se ha enfocado en promover un estilo de vida de aventuras y experiencias, recorriendo los increíbles parajes de nuestro país y sensibilizando a la comunidad sobre el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente, especialmente de aquellas zonas y especies que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. Es así que Toyota Go realiza junto a sus miembros diversas actividades como reforestación de árboles de polylepis, limpieza de playas y ríos contaminados, y la preservación de la Reserva Yanahurco, una de las reservas privadas más importantes de los Andes ecuatorianos.

En este sentido, es un enorme orgullo para Toyota Go hacer esta alianza con la Fundación Cóndor Andino, que ha llevado a cabo la iniciativa de investigación del cóndor más relevante e innovadora en la historia del país, cuyos resultados han aportado con la mayor cantidad de información de la especie y su ecología, contribuyendo efectivamente en la conservación de nuestra ave nacional.

Fundación Cóndor Andino y la comunidad Toyota Go unen esfuerzos (Cortesía)

Como parte de su compromiso con el medio ambiente, Toyota Go decidió apoyar a la Fundación con la entrega de su Hilux 4x4 Turbodiesel de última generación, perteneciente al equipo de excursiones y expediciones de Toyota del Ecuador. Esta entrega se hizo por un valor simbólico, con el objetivo de que la institución pueda continuar con sus labores de protección al medioambiente, entre los que se destacan:

● Proyecto Águila Andina, que investiga la dieta, percepción y biología poblacional del águila andina en Ecuador.

● Centro de Rescate Ilitío, que busca rehabilitar y liberar animales de la región sierra.

● Reserva Manduriacu, que promueve la conservación de la biodiversidad a través de la investigación y la gestión de recursos en la zona de influencia del río Manduriaco.

Fabricio Narváez, director ejecutivo de la Fundación comentó: “Esta camioneta es un hito importante para nosotros, pero más allá de eso, esta experiencia nos ha mostrado la increíble fuerza de la comunidad y la importancia de la solidaridad en momentos difíciles. Estamos profundamente agradecidos con Toyota Go y con todos nuestros seguidores por su apoyo inquebrantable”.

Como parte de la alianza Toyota Go - Fundación Cóndor Andino se organizará durante los próximos dos años algunas actividades de aventura exclusivas para la Comunidad Toyota Go, que buscan sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger el legado ecológico andino, en especial la preservación del cóndor. Todos estos eventos requieren inscripción previa a través de la App Toyota Go.