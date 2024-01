Netlife fomenta la navegación segura mediante diversas herramientas inteligentes como parte del compromiso para llevar a cabo su misión de mejorar la calidad de vida de los hogares y emprendedores ecuatorianos.

Actualmente, el internet es una herramienta altamente utilizada a nivel mundial, pero al mismo tiempo es una puerta abierta a potenciales vulnerabilidades como virus, troyanos, hackers y ciberdelincuencia. Por ello es fundamental profundizar el conocimiento sobre ciberseguridad, así como el uso de herramientas que garanticen la seguridad de navegación en línea, a fin de salvaguardar la integridad digital y la seguridad de la información de los individuos y organizaciones que hacen uso de este recurso.

Según el último estudio realizado por Kaspersky, durante el 2023 en Latinoamérica se sextuplicó1 la cantidad de Phishing y Ecuador no fue la excepción.

De hecho, se encuentra dentro de los países de mayor cantidad de ataques de phishing junto con Perú y Colombia, siendo el 5to país en el ranking de intentos de phishing a nivel global con 12.2 millones intentos en el periodo de un año. Otro tipo de ataque que se disparó en el 2023 fue el de troyanos bancarios con un crecimiento del 50%.

Dispositivos seguros

Con el objetivo de mitigar este tipo de ataques, Netlife ofrece un Internet Seguro con una licencia para 3 dispositivos incluidas en sus planes de Internet con un robusto sistema de seguridad informática, brindando una capa adicional de protección.

Safe Kids, una herramienta de control parental

Además, debido a la constante necesidad de entregar mejores herramientas a los padres de familia para guiar y proteger adecuadamente a sus hijos en el mundo digital, Netlife ofrece la solución Safe Kids como una herramienta de control parental que facilita a los padres supervisar la ubicación geográfica de sus hijos y definir cercas virtuales para recibir notificaciones en caso de que se desplacen de su ubicación.

Además, esta herramienta permite proteger a los hijos del contenido inapropiado al que puedan estar expuestos en internet. Finalmente, garantiza la seguridad de contraseñas y documentos a través de Password Manager.

Recomendaciones

Sin embargo, en seguridad informática las herramientas no lo son todo. Es necesario concientizar sobre recomendaciones de navegación como: no dar clic en enlaces desconocidos, no descargar archivos adjuntos de correos electrónicos o páginas web sospechosas, así como utilizar contraseñas seguras que incluyan el uso de mayúsculas, caracteres especiales y contengan mínimo 12 caracteres de longitud. Estas medidas sencillas y fáciles de aplicar incrementan la seguridad de la información.

“En Netlife, estamos comprometidos con la navegación segura a través de nuestro servicio de internet inteligente y seguro de ultra alta velocidad. Ratificamos nuestro compromiso de fomentar la educación digital y la aplicación de herramientas de ciberseguridad para contribuir a la construcción de un entorno digital más seguro”, Francisco Balarezo – Gerente General

Ingresa a https://www.netlife.ec/netlife-defense/para conocer más sobre las herramientas de ciberseguridad de Netlife.