Real Madrid vs FC Barcelona EN VIVO: cómo y dónde ver la final de la Supercopa de España

Se viene un partidazo en la final de la Supercopa de España donde se enfrentarán Real Madrid vs. FC Barcelona, dos de los equipos más reconocidos del fútbol mundial. El compromiso se disputará en Al Awal Park en la King Saud University, de Arabia Saudita.

El Real Madrid llega de superar al Atlético (5-3) en un encuentro peleadísimo que se definió en tiempos extra. Mientras tanto, el Barcelona ganó al Osasuna (2-0) por lo que esta final será muy peleada en un partido que es reconocido como el ‘Superclásico” de España.

Barcelona derrotó 2-0 al Osasuna por la semifinal de la Supercopa de España.



🔥HABRÁ CLÁSICO ANTE REAL MADRID PARA DEFINIR AL CAMPEON.

¿Dónde ver en vivo?

Te contamos cómo y dónde ver en vivo en América Latina el partido entre Real Madrid vs. FC Barcelona.

Real Madrid vs. FC Barcelona. (domingo 14 de enero a las 14h00)

(domingo 14 de enero a las 14h00) Apps: DGO

DGO Canales: Canal 610 y HD 1610 de ESPN en DSports

Horarios:

Argentina y Uruguay: 16:00 horas

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela: 15:00 horas

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00 horas

El encuentro se disputará en el Arabia Saudita. En esta semana destaca igual el Newcastle United vs Manchester City, Chelsea vs Fulham, Augsburgo vs Bayer Leverkusen, Manchester United vs Tottenham y AC Milán vs Roma.