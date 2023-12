Cinco situaciones que “te harán sudar” en las fiestas de navideñas y cómo salir bien librado de ellas

Las fiestas navideñas y de fin de año son citas inevitables en esta época del año. Ya sea con familia, amigos, compañeros de trabajo o vecinos, existen situaciones incómodas que te sonrojarán y “te harán sudar” de los nervios. Aquí detallamos cinco de las más comunes y cómo salir bien librado:

1. Cuando tu amigo secreto es tu jefe o el gerente de la empresa donde laboras

El juego del amigo secreto es clásico en grupo de amigos y de oficina. Sin embargo, con excepciones, el nombre del jefe o el gerente de la empresa es el que menos se desea, por lo complejo que resulta conocer sus gustos o necesidades para lograr un buen obsequio.

Sin embargo, puedes investigar con sus colaboradores más cercanos para tener una idea de cuál puede ser el regalo ideal. Es importante tener en cuenta su personalidad y sus intereses.

2. Cuando no estás seguro del regalo que vas a obsequiar y no sabes si le gustará a tu amigo secreto

En ocasiones se hace difícil escoger un regalo, más aún para el amigo secreto ya que puede ser alguien que no es muy allegado a ti, no es de tu agrado, o no lo conoces (en empresas o instituciones más grandes). En esos casos, para evitar malos momentos, es importante investigar con su círculo cercano o conversar con el organizador para que te ayude.

Cinco situaciones que “te harán sudar” en las fiestas de navideñas (Freepik)

3. Cuando sortean quién trabajará en Navidad

Por lo general, las épocas festivas implican días libres que planeas disfrutar en familia. Sin embargo, muchos negocios no pueden cerrar la atención o prestación de servicios porque se aprovecha el movimiento comercial para cerrar bien el año.

Una solución puede ser apelar al sentido de fraternidad y compañerismo para, en equipo, buscar una solución que les permita a todos coordinar horarios de tal forma que ninguno se vea afectado.

4. Cuando el menú de la cena navideña no es de tu agrado

Y justo tu asiento está a lado del organizador o tu jefe. No puedes decir que no, pero podrías indicar al equipo de servicio que tienes alguna complicación de salud o preguntar por alguna opción por la que puedas reemplazar. Por lo general, los restaurantes siempre tienen un plan alternativo para ayudar y permitir al comensal disfrutar del momento.

5. Cuando te dicen que no habrá aguinaldo

La situación económica y laboral no siempre termina en óptimas condiciones para contar con un bono extra que te ayude con los gastos navideños que esperabas hacer. Por eso, es necesario ser recursivo y contar con opciones para solventar los gastos que requieres.