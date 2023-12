Juntos y de aventura: ¡Patos! se toma la pantalla del cine y estrena el 14 de diciembre

Esta temporada navideña, Illumination, creadores de The Super Mario Bros. Movie, la película que alcanzó un récord de taquilla histórico este año y de las exitosas franquicias Minions, Mi Villano Favorito, Sing: Ven y Canta y La Vida Secreta de tus Mascotas, los invita a emprender el vuelo hacia la emoción de lo desconocido con unas divertidas y emplumadas vacaciones familiares como ninguna otra, en la nueva comedia original repleta de acción titulada ¡Patos!

Dirigida por Benjamin Renner, el cineasta nominado al Óscar® por Ernest & Celestine y The Big Bad Fox and Other Tales, la cinta animada ¡Patos! es un espectáculo visual como ningún otro en la aclamada historia de Illumination, presentando una maestría artística expresionista elevada, el humor subversivo y el corazón auténtico característicos de Illumination, con personajes inolvidables y una banda sonora alegre.

Producida por el fundador y CEO de Illumination Chris Meledandri, ¡Patos! es una película acerca de superar tus miedos y abrirte al mundo y a sus oportunidades.

¡Patos!, un viaje familiar inolvidable

La familia Mallard está un poco estancada. Mientras que el padre, Mack, se conforma con mantener a su familia a salvo nadando alrededor de su estanque situado en Nueva Inglaterra para siempre, la madre, Pam, está ansiosa por cambiar las cosas y enseñarles a sus hijos —el adolescente Dax y la patita Gwen— el mundo entero.

Después de que una familia de patos migratorios desciende en su estanque y cuenta emocionantes historias de lugares lejanos, Pam convence a Mack para embarcarse en un viaje familiar, pasando por Nueva York, hacia la tropical Jamaica.

Cuando la familia Mallard se dirige al sur para pasar el invierno, sus bien trazados planes fallan con rapidez. La experiencia los inspirará para ampliar sus horizontes, abrirse a nuevos amigos y lograr más de lo que jamás hubieran creído posible, mientras aprenden más sobre los demás —y sobre sí mismos— de lo que jamás hubieran imaginado.

En la esencia de ¡Patos! hay una narrativa que explota los elementos cómicos, sabios, irritantes y afectuosos de la dinámica familiar universal, moldeada por un guion escrito por la mente ingeniosa del ganador del Emmy Mike White, creador de la exitosa serie de HBO The White Lotus y guionista de la exitosa comedia de 2003, School of Rock. White creó la historia de ¡Patos! junto con el aclamado director francés Benjamin Renner.

“La esencia de ¡Patos! explora el tema universal del miedo y la ansiedad ante lo desconocido; y cómo ese miedo puede impedir que nosotros y las personas que amamos nos convirtamos en nuestro ser más valiente, mejor y más auténtico. A través de la historia queríamos lograr un equilibrio, evitando ser demasiado serios y transmitiendo al mismo tiempo la importancia de aprovechar las oportunidades de la vida”. — Chris Meledandri, fundador y CEO de Illumination

Cuando ¡Patos! emprenda vuelo en los cines en la próxima temporada navideña, los cineastas esperan que inspire al público a estirar sus propias alas y volar hacia destinos inesperados en sus propias vidas. “Espero que esto resuene en la gente. Espero que esta película los anime a abrazar la maravilla que aguarda más allá del horizonte”, dice Renner.