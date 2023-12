¿Por qué debemos planificar la jubilación? Conozca alternativas para jubilarse en España

La jubilación es un periodo de la vida en el que las personas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad que en etapas anteriores. Cuanto más precisos sean los objetivos mejor se podrá planificar su retiro del ámbito laboral. En ocasiones es probable que surjan ciertos imprevistos, como una enfermedad o circunstancias de dependencia, y es fundamental estar bien preparados para esas situaciones.

En Ecuador, según el Instituto de Seguridad Social (IESS), las personas pueden jubilarse con una edad mínima de 60 años (mujeres), 65 (hombres) y 30 años de aportaciones (en los dos casos). No obstante, es fundamental que las personas tomen conciencia de fomentar una cultura de ahorro desde jóvenes para los años venideros. Por tal razón, expertos de Latitude Group, firma líder en movilidad internacional, explican diversas alternativas para jubilarse en otro país.

España, una de las mejores opciones

España es el principal país aconsejado por la firma, debido a que el coste de la vida es uno de los más bajos de Europa, lo que lo convierte en una opción asequible para los extranjeros que se jubilan. Además, la encuesta Expat Insider 2021 sitúa a España en el octavo puesto del índice de calidad de vida.

Así mismo, el sistema sanitario público español está entre los mejores del mundo. Cuenta con una red adecuada de hospitales y centros médicos. También existe un seguro médico privado a través de varias compañías. La delincuencia y la violencia también son mínimas, en junio de 2021, el Instituto para la Economía y la Paz situó a España en el puesto 31 de 163 países en cuanto a tranquilidad general. Además, la Golden Visa España también permite viajar sin restricciones dentro del espacio Schengen Europeo.

Un dato interesante es que los extranjeros representan alrededor del 12% de la población española, repartidos por las 17 regiones oficiales del país. Hay comunidades de extranjeros en lugares como Marbella, Alicante, Mallorca, Torrevieja, Madrid, Barcelona y Valencia.

David Regueiro, director de operaciones del grupo Latitude, firma especialista en movilidad internacional, considera que, “establecer objetivos, desarrollar planes de futuro y planificar la jubilación no sólo mejorará esa etapa de la vida, sino que también mejorará el día a día por la tranquilidad que supone saber que se tiene un plan para a largo plazo. Además, le facilitará ver si es necesario realizar algún ajuste en su estrategia de ahorro. En Latitude Group contamos con algunos programas de inversión que permitirán lograr una jubilación segura, confortable y legal, con la finalidad de cuidar su bienestar y el de su familia”.

Alternativas para jubilarse en España:

Visado de residencia no lucrativa

Está destinado a las personas que desean emigrar a España y tienen medios económicos suficientes para vivir en el país sin necesidad de trabajar. Esto puede hacerse presentando documentos que demuestren que se recibe una cantidad mensual fija de forma permanente, como un fondo de pensiones o documentos bancarios que muestren el saldo medio del banco durante un año, incluyendo el nombre del cliente y el número de cuenta.

También se requiere un certificado de antecedentes penales y un certificado médico. Este visado sólo permite residir legalmente en España, pero no trabajar en el país, y debe renovarse cada año. Para su renovación hay que pasar al menos 183 días en el país. El visado de residencia no lucrativa tiene una validez de tres meses y 15 días. Una vez obtenido el visado de residencia sin ánimo de lucro hay que solicitar el permiso de residencia no lucrativo, que se renueva cada año.

El Permiso de Residencia no lucrativo se expide inicialmente con una validez de dos años, y puede renovarse por otros cinco años con el requisito de permanecer al menos seis meses al año con un Permiso de Residencia no lucrativo en España durante los dos últimos años. Esto también significa que las personas con el Permiso de Residencia No Lucrativo se convertirán en residentes fiscales y tributarán en función de su renta mundial (sujeto a los tratados de doble imposición).

Golden Visa España

También conocido como el Visado de Inversor de España, el Visado de Oro es un permiso de residencia que se concede a las personas que realizan una inversión considerable en bienes inmuebles, en acciones de empresas o en la deuda pública española.

También se puede invertir en nuevas empresas que creen oportunidades de empleo para los ciudadanos españoles, que tengan un impacto socioeconómico significativo o que tengan un impacto en la ciencia y la tecnología. La inversión mínima para los bienes inmuebles es de 500.000 euros. Para acciones o empresas, la inversión mínima debe ser de 1.000.000 euros, mientras que los bonos del Estado requieren una inversión de 2.000.000 de euros. Los depósitos bancarios deben ascender a 1.000.000 euros en una cuenta bancaria española.

Los requisitos para la Golden Visa España incluyen la prueba de las inversiones realizadas en las opciones mencionadas, un seguro médico válido en España, medios financieros suficientes y antecedentes penales claros. El programa Golden Visa concede a los inversores y a sus familias la posibilidad de obtener la residencia temporal. Una vez cumplidas las condiciones de las inversiones, se puede solicitar un permiso de residencia, que puede renovarse después de la validez inicial de dos años siempre que se mantenga la inversión.

Latitude Group es una de las principales empresas a nivel mundial en asesoría de residencia y ciudadanía por inversión. Esta firma internacional ofrece soluciones de movilidad internacional a personas y empresas que necesitan abordar sus necesidades estratégicas, fiscales y vitales. A través de programas de residencia, ciudadanía y segundo pasaporte, Latitude Group brinda asesoría personalizada y acompañamiento completo en todo el proceso de reubicación al país elegido, ofreciendo un servicio de soporte integral.

Es importante destacar que las personas interesadas deberán contactar con la firma dejando sus datos en la página web, únicamente de esa manera la empresa tomará contacto para brindar la asesoría.

