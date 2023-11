La nueva propuesta gastronómica de MAKI: una opción ideal para las festividades decembrinas

MAKI, el reconocido restaurante de cocina fusión japonesa y peruana, se enorgullece de presentar una experiencia gastronómica con mayor diversidad en platos fuertes, entradas y sushi. En un mundo repleto de tradiciones culinarias, la marca se destaca como una opción ideal y diferente para disfrutar de las festividades decembrinas en compañía de amigos y seres queridos.

Su objetivo ha sido combinar la rica herencia japonesa y peruana con influencias de otras cocinas asiáticas y latinas para crear experiencias culinarias agradables. Desde los Korean Tacos, una deliciosa interpretación de la cocina coreana, hasta el Spicy Coconut Ramen, que fusiona los sabores tailandeses tradicionales. Para la marca, la meta siempre ha sido enriquecer la industria del sushi con nuevos platillos que despierten los sentidos de los comensales. Un ejemplo de esto, es el rollo 24k Roll, un platillo adornado con láminas de oro, el cual es una propuesta innovadora dentro de la industria.

Por otro lado, en la temporada de festividades decembrinas, la marca presenta opciones de menús personalizados para reuniones con amigos, familiares y empresas. Cada menú se adaptará a las necesidades específicas de cada cliente y ocasión. Además, se tiene la promoción All you can eat, una tradición de la marca que prevalece desde el año 2014 y adicionalmente los días miércoles cuentan con otra de sus promociones insignias, en donde los comensales tienen el 50% de descuento en platos a la carta en pagos en efectivo o 40% si se paga con tarjeta.

Propuesta gastronómica de MAKI (Iván Chiriboga)

“Cada plato en MAKI, es el resultado de nuestra pasión por la innovación y el enriquecimiento culinario. Siempre estamos buscando oportunidades para estar a la vanguardia, creando experiencias gastronómicas únicas”. Kiney Tamashiro, Chef Ejecutivo

Esta nueva propuesta se la podrá encontrar en todos los establecimientos de la marca: El Bosque, Los Valles, Cumbayá y La Floresta. Sin duda, está innovación ratifica su compromiso por fomentar una conexión más cercana con sus consumidores.