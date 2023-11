The Next SUZUKI FRONX, el SUV Coupé de SUZUKI llegó al Ecuador

¡A New Vibe! Llegó a Ecuador de la mano de SZK del Ecuador S.A., representante y distribuidor oficial de la división de vehículos SUZUKI en el país. La marca japonesa con mayor crecimiento en Ecuador, deslumbró con la presentación de su último vehículo de nuevo generación, The Next SUZUKI Fronx, un SUV que destaca por su diseño coupé, líder en ahorro de combustible y equipado con tecnología avanzada.

Con un diseño coupé deportivo, destacan en su exterior líneas de diseño musculosas, faros de proyección LED frontales y posteriores, parrilla frontal tipo piano black, aros RIN 16 con acabado bitono, alerón deportivo, antena deportiva tipo aleta de tiburón y un emblema extensivo, icónico y minimalista que lo convierten en el más atractivo de su segmento.

Impulsado por un potente motor 1.5 con inyección dualjet + SHVS (Smart Hybrid Vehicle By Suzuki) y tecnología de alivianamiento “Heartect”, el Fronx ofrece un torque e impulso superiores para lograr un rendimiento óptimo con la mejor eficiencia de consumo de combustible de su segmento.

The Next SUZUKI FRONX (Cortesía)

En su interior, la experiencia de conducción se eleva gracias a tecnologías avanzadas como el Head Up Display, SUZUKI Media Play de 9″ HD con Apple CarPlay y Android Auto, Climatizador Automático, Llave inteligente con Apertura Touch y Botón de encendido. Con un amplio espacio en el maletero de hasta 605L con asientos plegados, cada trayecto estará lleno de confort. Detalles como el volante forrado en ecocuero con inserciones en piano black y el interior en terracota aportan estilo y diseño al interior del nuevo SUZUKI Fronx.

En cuanto a seguridad, The Next SUZUKI Fronx cuenta con sistemas activos como la Cámara de visión 360 grados, HSA (asistente de arranque en pendiente), Frenos ABS, EBD (distribución electrónica de frenado) y BA (asistente de frenado de emergencia), así como sistemas de seguridad pasivos, incluyendo 6 airbags, tecnología Heartect y anclajes ISOFIX.

Con el debut del Fronx, Suzuki Ecuador avanza con determinación en su compromiso con la movilidad sostenible. Este flamante modelo con tecnología híbrida fusiona un diseño elegante y deportivo con un rendimiento eficiente y una amplia variedad de características tecnológicas, reafirmando su posición en la vanguardia del mercado automotriz nacional y marcando un hito significativo en la trayectoria de SUZUKI hacia la movilidad sostenible.

Presentación SUZUKI FRONX (Cortesía)

The Next Fronx ya se encuentra disponible en todos los SUZUKI Stores a nivel nacional, a un precio de lanzamiento desde $21.290*: