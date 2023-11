De Prati deslumbró con su icónica pasarela Red Edition

De Prati, la reconocida tienda departamental, realizó su icónica pasarela Red Edition en Guayaquil donde mostró las nuevas tendencias de moda para la temporada navideña. El evento se llevó a cabo el miércoles, 15 de noviembre en Plaza Navona, Guayaquil, al estilo “Front Row” y contó con la asistencia de destacados personajes del mundo de la moda y la belleza, medios de comunicación y representantes de la marca, convirtiéndose en el espacio de moda, música y elegancia más esperado de la temporada festiva.

Los diseños que presentó De Prati a través de sus marcas exclusivas H&O Trybu, H&O, Isabella, Expressions y Stefano, Springfield, Vero Moda, Only, Levi’s, Steve Madden, Crepier y Dockers están llenos de estilo y texturas como metalizados, lentejuelas, polka dots, y los infaltables items en tonos rojo y blanco, característicos de la época.

Son varias las colecciones que se adaptan a cada estilo y en la pasarela se exhibieron las más destacadas:

La colección Black Essentials inspira a brillar con luz propia a la hora de vestir. Aquí, prevalecen los tonos blanco y negro. La marca H&O Trybu ofrece ítems con detalles de plumas, lentejuelas, brillos que se pueden combinar con partes llanas. Asimismo, existen blusas con detalles de flores en 3D o flecos en la marca H&O para complementar el estilo festivo. Los vestidos y enterizos son un must de la marca Isabella que permitirán lucir un look protagonista. Ahora bien, si quieres vestir con un toque de seducción y elegancia los trajes sartorial o sastre de la marca Expressions son ideales.

De Prati presentó su icónica pasarela Red Edition en Guayaquil.

Party Must Have es una colección que invita a vivir la fiesta con la comodidad desde el uso del satín para crear outfits perfectos para celebrar, como los pantalones cargo satinados de la marca H&O Trybu que pueden ir combinados con tops de cuellos altos o con detalles en mesh. Otras prendas que se destacan en la marca H&O son las blusas y vestidos con cuellos drapeados, además de los strapless silueteados. Los ítems de polka dots, con apliques en 3D y encajes de lace de la marca Isabella también están en tendencia en caso de tener una festividad un poco más formal.

La colección Red and White es otra alternativa de moda para las celebraciones de esta temporada, que incluye suit y vestidos en tonos blanco y beige en la marca Isabella que son fáciles de combinar y aportan elegancia en cualquier ocasión. En tanto que, si quieres vestir con el clásico rojo, la marca H&O ofrece vestidos y jumpers con el corte perfecto en este tono, así como también blazers, que son ideales para agregar statement pieces al outfit.

Para los hombres, la colección This is Urban que se exhibe en la marca H&O Trybu predomina el estilo urbano y cómodo en las camisas oversize y bombers, que pueden complementarse con sneakers para un look más versátil. Mientras que la colección In the Night de la marca H&O está pensada para los hombres que prefieren el negro como su color esencial, aquí los ítems combinables son las chaquetas y abrigos, los total looks de cuerina y las camisas estampadas que son infaltables en el closet.

Mientras que en Elemental Neutrals, predomina lo clásico y natural, colores sobrios y neutros propios de la marca Stefano, que resaltan la seguridad y elegancia de quien lo utiliza, además de tejidos y chaquetas para la ocasión. Ahora si la cita o reunión es más formal, los trajes y blazers de Expressions son un must have para todas las fiestas del mes en colores tradicionales y neutros o también se puede apostar por otros patrones con colores y texturas.

Para los más pequeños, De Prati presenta la colección Xmas que propone looks festivos con los colores característicos de la Navidad, en donde además de encontrarse el rojo y verde como tonalidades principales, también resaltan el azul navy, el dorado, apliques metalizados y lentejuelas, todo esto en prendas como vestidos, blazers y camisetas navideñas. Por otro lado, la colección Celebration propone un estilo más glam para los peques, con prendas llenas de glitter, en tonos más románticos y lentejuelas. Los zapatos en tonos metalizados o pasteles pueden ser un complemento perfecto para que acompañen el look de fiesta, estas colecciones las encuentras en Baby Kiddo y Kiddo, marcas exclusivas de De Prati.

En la colección Creative Club; dirigida a niñas en edad escolar y preadolescentes, se destaca el estilo preppy nerd que simula un look elegante y vintage a la vez el cual se encuentra presente en ítems como bombers, pantalones cargo y parachute. Además, incluye piezas metalizadas y chaquetas que aportarán un poco del estilo punk a la hora de vestir.

Gamer Academy, está enfocada para los niños aficionados a los juegos de video, se encuentra en los sets de sudaderas, bombers, chompas y pantalones cargo y parachute al puro estilo de un gamer para que los más pequeños se sientan divertidos a la hora de usar estos ítems. Ambas colecciones se encuentran en la marca Kiddo.

Y finalmente para los amantes de las Pijamas Familiares o Uglys Sweaters, no hay duda de que esta es una oportunidad única para vestir en familia con ese concepto navideño que tanto gusta.