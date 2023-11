Proterra, innovación intrapellet que cuida el suelo

La producción camaronera ha tenido un crecimiento sostenido durante los últimos años, lo que la ha llevado a posicionarse como la industria con mayores perspectivas en el país. Actualmente, la producción se encuentra ante diversos desafíos climáticos como el Fenómeno del Niño y la sostenibilidad de su producción para que permitan un balance entre el aumento de la densidad de cultivo y garantizar el cuidado del medio. Vitapro ha estudiado las necesidades de los productores camaroneros y ha desarrollado soluciones nutricionales que aportan a la sostenibilidad de la industria.

Una solución eficiente acorde a las necesidades actuales

Una de las características más destacadas de Proterra es su capacidad para mantener constantes los niveles de materia orgánica durante el periodo de uso de este producto en fase de engorde desde los 3g hasta la cosecha en cultivos de hasta 7,000lbs/ha, sin requerir protocolos adicionales de biorremediación. Esto se traduce en un proceso más eficiente, ahorro de tiempo y recursos para los productores.

Innovación, Nutrición y Sostenibilidad, ¿cómo funciona?

Su mix de cepas Bacillus sp esporuladas, inician su acción desde el tracto digestivo del camarón; para luego, convertidas en excretas, seguir actuando al llegar al suelo, conservando el medio equilibrado y protegiendo el cultivo.

La efectividad de esta dieta comienza cuando las partículas activas son consumidas y entran en contacto con la humedad presente en el sistema digestivo del camarón. Esto desencadena la activación de compuestos que interrumpen el ciclo del nitrógeno, impidiendo la formación de compuestos nitrogenados adicionales. Este proceso se mantiene incluso después, ya que, una vez convertidas en excretas, siguen actuando al llegar al suelo, lo que evita que los niveles de materia orgánica aumenten.

Dos años de investigación respaldan a Proterra

Nicovita, ha llevado a cabo una extensa investigación de más de dos años para abordar estos desafíos. El resultado de esta incansable búsqueda es Proterra, una nueva línea de productos diseñados para lograr un proceso eficiente de nutrición, conservación del medio de la piscina y protección del cultivo.

Proterra fue probado en fincas camaroneras con diferentes tipos de suelo y densidades de cultivo en sus piscinas, dando como resultado el mantenimiento de los niveles de materia orgánica durante todo el proceso de cultivo hasta la cosecha.

Sostenibilidad como oportunidad

La sostenibilidad no es solo una responsabilidad, es una oportunidad de crecimiento. Con Proterra, los productores camaroneros pueden no solo cumplir con los estándares más exigentes, sino también abrirse a nuevos mercados y mejorar la eficacia en el uso de los recursos. Esta apuesta por la sostenibilidad no solo asegura un futuro más verde, sino también un futuro más próspero para la industria camaronera.