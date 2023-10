Oriental® expande su presencia en el mercado estadounidense

Oriental® Industria Alimenticia, líder en la producción de alimentos en Ecuador, formó parte de la Feria Misión Exportadores en Houston, Texas. El encuentro, organizado por la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI), tuvo como objetivo identificar nuevas oportunidades de negocios entre exportadores ecuatorianos y compradores estadounidenses.

Más de 10 empresas exportadoras ecuatorianas de alimentos procesados, frutas frescas, vegetales congelados, productos del mar, superfoods, cacao, entre otros, participaron en diversas actividades que buscan consolidar la presencia de productos ecuatorianos en la región, entre esas la visita al Puerto de Houston, uno de los principales puntos de entrada para productos importados y el Centro de distribución de Walmart, entre los más importantes minoristas en los Estados Unidos.

Durante la feria, ejecutivos de Oriental® tuvieron la oportunidad de reunirse con destacadas empresas estadounidenses del sector alimentario, como: Latin Specialties, Eat Prime Foods, All Tropical, West Lake Food, Grocers Supply, Mama Lycha, Fiesta Mart, Spice N More, L&L Seafood And Sauces, y Pyburns Farm Fresh Foods. Estas reuniones sirvieron como plataforma para explorar nuevas vías de colaboración y fortalecer relaciones comerciales entre ambas partes.

Los representantes de Oriental®, estuvieron presentes en la feria y expresó su entusiasmo por las oportunidades que se presentan en el mercado estadounidense. “Creemos firmemente en la calidad de nuestros productos, hechos 100% con materia prima ecuatoriana. La variedad y la practicidad de los fideos instantáneos y salsas de nuestro portafolio han captado la atención de compradores estadounidenses”.

La compañía cuenta con más de 270 productos entre pastas, harinas, salsas, condimentos, entre otros, que se comercializan a nivel nacional y que, desde hace 15 años se distribuyen a Estados Unidos, entre los productos más consumidos están: la salsa de soya, ají, Rapidito, y fideo chino.

Oriental® Industria Alimenticia busca expandir y fortalecer su presencia en el mercado estadounidense brindando productos de alta calidad que satisfagan las demandas de los consumidores. La participación en la Feria Misión Exportadores representa un paso estratégico hacia la consecución de este objetivo.