Arsenal vs Manchester City en vivo: cómo y dónde ver el partidazo de la semana en la Premier League

El Manchester City, conjunto de Pep Guardiola, visita al Arsenal de Mikel Artera en la octava fecha de la Premier League 2023/24 en el encuentro más importante de la semana que promete ser un fantástico duelo entre el campeón y subcampeón de la edición pasada en Inglaterra.

Los dirigidos por Pep Guardiola son líderes en solitario de la Premier League, pese a su derrota ante el Wolves la semana pasada. Sin embargo, se juegan el liderato ante unos ‘Gunners’ que le pisan los talones a los Citizens y quieren mantener el invicto en el torneo.

El Arsenal está invicto y sólo ha cedido dos empates, ante el Fulham y el Tottenham respectivamente. Además, vienen de ser derrotados en la Champions League ante el Lens. Mientras que el City ganó su partido ante el Leipzig alemán.

¿Dónde ver en vivo?

Te contamos cómo y dónde ver en vivo en América Latina el partido entre Arsenal vs Manchester City.

Arsenal vs Manchester City (sábado 30 de septiembre) -

Apps: DGO

Canales: Canal 621 y HD 1621 de ESPN en DSports

Además te invitamos a ver nuestra programación del fin de semana.

​

Horarios:

Argentina y Uruguay: 12:30 horas

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela: 11:30 horas

Colombia, Ecuador y Perú: 10:30 horas

El encuentro se disputará en el Emirates Stadium. La Premier League 2023/24 está jugándose y esta semana también destacan el encuentro del Brighton ante el Liverpool, el West Ham vs el Newcastle, Manchester United vs Brentford y Burnley vs Chelsea.