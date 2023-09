Prismarama León Larregui Nueva Gira, En Solitario

León Larregui, líder de la agrupación Zoe, es figura esencial para definir el sonido del rock mexicano en el siglo XXI. Convirtió su carrera de solista en punto de referencia para las nuevas generaciones.

Músico, compositor, productor y cantante, da marcha a esta nueva etapa titulada “Prismarama” su álbum y gira, que recorre diferentes países de América y lo podremos ver en vivo con su banda, en Quito jueves 5 de octubre 20h00, Teatro Ágora CCE.

El cantautor mexicano nos permite en su tercer disco de estudio, plasmar sus influencias diversas y la experimentación musical, es lo que juega perfectamente con la analogía de los prismas, sus colores infinitos y varios según él.

León Larregui llega a Ecuador. (Captura de pantalla Instagram: León Larregui)

No es solo descubrir las partes escondidas de su lado creativo, sino un espacio reservado de su alma y corazón. Este disco lo produjo en su totalidad “Prismarama” demostrando sus habilidades musicales y vuelve a la silla de director con los videos musicales, donde se destaca las entregas animadas en “Holidays” y “Su majestad la eternidad”. El debut fue un éxito liderando las listas de alternativa y Rock en Español de iTunes.

Prismarama no solo es especial sino que continúa el viaje individual para Larregui tras Solstis (2012) y Voluma (2016). Es una larga duración que recorre varios pasajes sonoros, como el synth-rock de “Su majestad la eternidad”, la suavidad acústica de “Holidays” (con letra en inglés y español) o el poder e intensidad del tema “Incendio de Amor/Carmelita”.

Nueva gira de León Larregui. (Cortesía.)

En resumen: estamos ante un disco que no teme explorar distintas melodías, géneros e influencias con tal de entregar canciones de inspiración mayúscula.

“Fue un reto completamente nuevo”, señala el artista, “que no hubiera sido posible sin la ayuda de mi pareja. Marga me ha acompañado en el proceso de varios discos y siempre me decía que notaba cómo cambiaba mi sonido cuando pasaban por las manos de alguien más, así que me sugirió que esta vez me encargara de todo”. Y continúa:

“Comencé la aventura tratando de que mis demos terminaran como canciones del álbum, sin que nadie hiciera arreglos o las quisiera reinterpretar. Tachado ese punto en la lista, llamé a mis amigos productores para que me dijeran qué pensaban: necesitaba su opinión para impulsarme o destruirme. Por fortuna, su crítica fue positiva y seguí el proceso, cuyo resultado es el disco más íntimo de mi carrera”.

Esta gira tendrá un poco de misterio en el escenario, donde contará con instrumentos de viento marcado una pauta, un llamativo juego de luces de diferentes colores que forman el rostro del cantante, una puesta en escena en la que no podrán faltar temas de sus anteriores producciones.

Son más de 40 fechas que lleva recorriendo este tour, por países como EEUU, México, Ecuador, Colombia. Para el show contaremos con la apertura de reconocidos artistas ecuatorianos, como Paola Navarrete y La Máquina Camaleón.

LEÓN LARREGUI “TOUR PRISMARAMA” TEATRO ÁGORA C.C.E.

Jueves 5 deoctibre 20H00

Puntos de venta Quito: Riocentro, Mall del Jardín y Paseo San Francisco, C.C. El Recreo

Vía online todas las localidades a través de: https://www.ticketshow.com.ec

Localidades y costo:

Top Box Vip Palco

$ 120,00 + IVA (asiento numerado)

$ 70,00 + IVA (no numerado)

$ 40,00 + IVA (no numerado)