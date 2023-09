De Prati celebra la graduación de ‘Mujeres Confeccionistas’, impulsando su empoderamiento y desarrollo personal

Una nueva promoción de emprendedoras alistan su máquina de coser y sus conocimientos en técnicas de confección y desarrollo personal que les permitirá desarrollar sus emprendimientos y convertirse en mujeres empoderadas.

Esto, gracias al programa social de De Prati: Mujeres Confeccionistas, y es que la tienda departamental graduó a un nuevo ciclo de participantes en las ciudades de Guayaquil, Quito y Manta. Las estudiantes que completaron con éxito este importante proceso de formación, recibieron un certificado y reconocimiento avalado por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales (Setec) y reconocido por el Ministerio del Trabajo.

Programa empodera a mujeres

A través de este programa de formación social De Prati busca capacitar para empoderar a las mujeres del país, promoviendo su independencia económica, pero también ofreciéndoles una oportunidad de crecimiento personal, que se sientan capaces y exitosas.

En el marco de las ceremonias de graduación y conscientes de las nuevas exigencias del mercado digital De Prati complementó la formación de sus alumnas en desarrollo de marca personal, redes sociales y fotografía, con talleres especializados de la mano de expertos, conocimientos que ayudarán a las mujeres confeccionistas a dominar sus próximos negocios no solo en un entorno físico, sino también en el ámbito digital.

Testimonios

Cármen Borrero Figueroa tiene 27 años de edad, y es parte del grupo de graduadas de “Mujeres Confeccionistas” de Manta:

“Desde pequeña fui amante de la moda, pero no sabía cómo tecnificarme, no tenía los recursos y hoy gracias al programa estoy por crear mi primera marca de ropa, realmente estoy muy agradecida con De Prati por esta oportunidad y por los talleres de redes sociales. Sabemos que actualmente las redes son las que venden, yo tenía mis cuentas pero no tenía idea de las estrategias que tenía que utilizar para llegar a mi público, de ahora en adelante pondré en práctica todo lo aprendido”.

Por su parte Mónica Torres de 50 años de la promoción de Guayaquil, dice sentirse ilusionada por este gran paso.”Siendo ama de casa toda mi vida, siempre tuve un amor por la costura y cuando se presentó la oportunidad de capacitarme fue un momento maravilloso. Aprendí habilidades que han permitido acercarme más a mi sueño de confeccionar ropa deportiva. Ahora sé que nunca es tarde para comenzar”.

En el caso de Raquel Ventura, a la corta edad de 20 años dice haber cumplido su sueño: “Escogí la confección porque me inspiraba ver a mi abuelita crear ropa y soñaba con la idea de diseñar mis propias prendas. Mi experiencia en el curso fue increíble gracias a compañeras que siempre me apoyaron; nunca imaginé que lograría tanto. Mi objetivo es confeccionar ropa juvenil, diseñada para personas como yo”.

Estos eventos marcan un hito en la vida de las participantes ya que gracias al programa, ahora cuentan con habilidades en técnicas de confección, emprendimiento y desarrollo personal que les permite comenzar a forjar su camino como emprendedoras, así como también fortalecer su confianza como mujeres capaces.

De Prati, en alianza con la Fundación Acción Solidaria, inició el programa Mujeres Confeccionistas en el 2014, brindando las herramientas necesarias para el desarrollo de mujeres a través del acceso a la educación, es así, que a través de esta iniciativa se promueve su aprendizaje en materia de confección, pero también se refuerza la autoconfianza e independencia laboral.

Desde sus inicios, “Mujeres Confeccionistas” ha brindado un total de 520 horas de capacitación a más de 1.100 mujeres, a través de sus varios módulos educativos. Estas capacitaciones no solo han permitido a las participantes adquirir destrezas técnicas, sino también generar una transformación integral en sus vidas y recuperar la confianza en sus propias capacidades. El programa es un referente del compromiso social que mantiene De Prati con el crecimiento educativo y personal de las mujeres del país.