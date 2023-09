Los Lux Awards reconocieron la innovación y la transformación digital de los negocios en Ecuador

Lux Awards 2023, un evento que celebra y reconoce la excelencia en comunicación creativa, arte, emprendimiento, innovación empresarial y por su puesto el talento ecuatoriano, reconoció a las empresas más innovadoras del Ecuador el pasado 21 de septiembre.

Este festival premió a un total de 39 categorías, 50 distinciones que abarcan diferentes áreas de gestión, desde la comunicación y estrategia hasta negocios y sus innovaciones, pasando por medios, producción y arte.

En esta velada se hizo una distinción especial a las ideas extraordinarias y los esfuerzos sobresalientes de empresas ecuatorianas.

Andrea Serrano, Directora de los premios, comparte su entusiasmo por la calidad de proyectos presentados: “Estamos orgullosos de todos los participantes, puesto que su trabajo refleja el abundante talento que existe en Ecuador. Este año, hemos experimentado un crecimiento excepcional del 150% en la categoría Lux Digital Transformation en comparación con 2022. Estos proyectos tecnológicos y de transformación digital están generando resultados significativos, convirtiéndose en ejemplos de éxito al adaptarse a la nueva realidad y las demandas del mercado”.

Lo que resaltó en esta nueva entrega del festival fue la incorporación de categorías innovadoras, como Lux Digital Business, que premia la creación de negocios digitales con una implementación ingeniosa y resultados comerciales de alto impacto.

Premios. Lux Awards 2023.

Además, Lux Awards, en su compromiso por impulsar la sostenibilidad, innovación y el crecimiento empresarial en el país, otorgó dos premios de $5.000 dólares de inversión para las empresas ganadores del Emprendimiento Innovador del Año y el Negocio Digital del Año.

El jurado detrás de los Lux Awards 2023 estuvo conformado por destacados profesionales de distintas partes del mundo de las industrias de: innovación, emprendimiento y comunicación, quienes han evaluado minuciosamente los proyectos inscritos.

La ceremonia contó con la importante presencia del periodista español Juan Señor, quien llegó desde el Festival de Cannes para presidir el evento.

Los ganadores de este año por cada una de las categorías son:

ECUADORIAN TALENT FOR THE WORLD

· Ana María Puig – Directora del Programa AKQA en Los Ángeles

NEGOCIOS Y SUS INNOVACIONES:

· Emprendimiento innovador del año: Mush Bio Design. Producción de materiales de diseño y decoración a partir del cultivo de hongos para promover la sostenibilidad.

· Negocio digital del año: Publifyer.

Plata:

· The end of the plastic road - Cervecería Nacional | Corona Extra

· Una app más como tú - Banco Guayaquil

Bronce:

· Tueventobees.com - Cervecería Nacional | Bees

· Gogirl Drivers - Conductoras Gogirl

· Santa Faena alimenta tu confianza - Santa Faena

ARTE:

Oro:

· Picaia: figuras Tercerícolas- Nuno Acosta

Plata:

· Intro[versión] “el duelo después del duelo” - Camille Gamarra

Bronce:

· Leyendas de barro - Diego Tapia

Premios. USD 5.000 para el emprendimiento más innovador.

COMUNICACIONES Y SUS ESTRATEGIAS

Oro:

· El Viaje - Fundación Casa Ronald McDonald

· TASTE PALETTE - Diners club del ecuador | Diners club

Grand Prix

· The Senior Economy - Banco del Pacífico

Plata:

· Red Flags – Pilsener - Cervecería nacional | Pilsener

· The Senior Economy - Banco del Pacífico

· El Viaje - Fundación Casa Ronald McDonald

· Pasión Real - Studio Fútbol - DigiFutbol | studio fútbol radio

· Perfume – Librería Española

· KitKat Sky - Nestlé | kit kat

· Red Flags – Pilsener Cervecería nacional | Pilsener

Premios. Ganadores.

Bronce:

· El Banco de la Tri - Banco Guayaquil

· Mi última selfie - Paper

· Salty Gamer - Ecuasal | Crisal

· Born Barcelonistas – Pilsener Cervecería Nacional | Pilsener

· Amor en Amorfinos – Xtrim

· Drunken Codes- Cervecería nacional | Tadá

· KitKat – Sky Nestlé | kit kat

· Pelucones – Betcris betcris

· mi última selfie – Paper

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Oro:

· Nuestra parrillada: la serie - Cervecería Nacional | Club Premium

Plata:

· El viaje - Fundación casa Ronald McDonald

Bronce:

· Spirit of Amsterdam - Heineken Ecuador | Amstel

· Adoption is Timeless - Pycca S.A. | Petstation

· Dashing Jetour - Beyond the future Jetour Ecuador

· Más preparados que nunca - Pepsico | Gatorade

MEDIOS

Oro:

· Salty Gamer - Ecuasal | Crisal

Plata:

· In the voice of the farmers - Banco Pichincha

· Cerveza #LaColorada - Candidatura Alcaldía de Guayaquil Cynthia Viteri

Bronce:

· It’s not myth, it’s real - Pycca S.A. | Pycca

· KFC - Promos a domicilio - Grupo KFC

· Red Flags – Pilsener- Cervecería Nacional | Pilsener

SPECIAL AWARDS GANADORES

· Lux Bravest Marketer of The Year 2023: Jimmy Castañeda - Heineken | Heineken - Biela – Amstel

· Lux Content Creator of The Year 2023: Gilliam Mieles - TikTok | @miel.mieles

· Lux Love Brand of The Year 2023:

Marca con Trayectoria - Five

Marca Nueva - Pet Station

· Agencia del Año: Paradais DDB

· Agencia de Medios del Año: Paradais DDB

· Marca Creativa del Año: Pilsener