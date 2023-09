“Conviértete en un viajero de la cultura italiana en el Passione Italia Festival 2023″

Italia es un país que históricamente se ha destacado por su participación comercial y su posicionamiento económico no solo a nivel europeo, sino también a nivel mundial y sobre todo en Ecuador ha marcado una referencia importante. La apertura de su economía a las transacciones internacionales le ha otorgado una relevante influencia en los negocios mundiales y ha permitido el desarrollo de la sociedad italiana hasta ser considerada con un índice muy alto de Desarrollo Humano.

En un emocionante giro cultural, Ecuador se prepara para recibir a Italia de una manera única y encantadora. La herencia italiana, rica en historia, sabor y tradición, se exhibirá en su máxima expresión a través de un festival familiar que promete una experiencia inolvidable para todas las edades. Es un evento que tiene como objetivo el promover El Made in Italy, la cocina y los sabores italianos, los motores, la tecnología, la moda, la música, la cultura y ofrecer a Quito una experiencia italiana.

Bajo el lema “Vivir Italia por un día”, el Passione Italia Festival es una iniciativa que celebra la presencia de la cultura italiana en tierras ecuatorianas. Organizado por la Cámara de Comercio Italiana en Ecuador y con el apoyo de la empresa privada se llevará a cabo el sábado 23 de septiembre de 2023 de 10h00 a 20h00 en El Potrero en Cumbayá.

¿Qué pueden esperar los asistentes?

Gastronomía Italiana Exquisita: Los visitantes podrán disfrutar de un festín culinario con una amplia gama de platos italianos auténticos. Desde pasta fresca y pizza hasta deliciosos postres, el festival ofrecerá una experiencia gastronómica que transportará a todos a las encantadoras trattorias italianas presentes en Ecuador. Además, se podrá disfrutar de los mejores vinos y espirituosos de casas propias y los helados italianos.

Actividades para Toda la Familia: Habrá actividades para todas las edades, desde juegos y entretenimiento para niños hasta degustaciones de vinos y cervezas italianas para adultos. Habrá música en vivo, la presentación del coro de niños y niñas de la Unidad Educativa Alessandro Volta, clases de Italiano Dante Alighieri, encuentra el huevo Kinder Joy, pared de escalada, saltarines, entre otras actividades más.

Productos Italianos de Calidad: Los amantes de la moda y el estilo encontrarán una selección de productos italianos de alta calidad en exhibición, que incluyen moda, accesorios y productos de diseño italiano.

Una de las actividades que marcarán la experiencia “Vivir Italia por un día” será la Caravana Vespista y Fiat que saldrán desde distintos puntos de Quito hasta El Potrero en Cumbayá fomentado la colaboración y trabajo en equipo.

La Cámara de Comercio Italiana en Ecuador se enorgullece de ser la fuerza impulsora detrás de este evento, que tiene como objetivo fortalecer los lazos culturales entre Italia y Ecuador. Este festival no solo es una celebración de la cultura italiana, sino también una plataforma para las empresas italianas que desean presentar sus productos y servicios en el mercado ecuatoriano en crecimiento.

Con el apoyo de la empresa privada se vivirá un festival cargado de colores y experiencias únicas. El principal auspiciante es Banco del Pichincha y participan más de 40 marcas como: Fiat, Ferrero, Paiggio, Vespa, Aprila, Moto Guzzi, Generali, Peroni y Martini, Insa, Telconet, Metro Ecuador, Alessandro Volta, Dante Alighieri, Comites, Bocatto, Datu Deli, Ducati, Di Sergio, Super Liquors, Garofalo, Opera Trade, Italcom, Fruilatte, Marand Corporation, Cusimano, Natupharma, Logaritmo, Baldini Gelateria, IL Cavallino, Al Forno, Romolo E Remo, Via Partenope, La Capricciosa, Mia Piadina, Blue Marina, Divino, Dipalic, Caffe Romo, Olmo, Termalimex, The U For You, Sidi, 180 Producciones, Mi Agencia, Dormel, Encuarentenadas, PowerLab, Swoboboda, Radio Sucesos, Darma, Scout Ecuador y Bismark Comunicación Audiovisual.

La entrada a Passione Italia Festival es gratuito para niños y niñas, adultos $12 consumibles $5 y personas de la tercera edad tiene un valor de $6 consumible $3. Todas las actividades estarán abiertas a las familias que deseen sumergirse en la auténtica cultura italiana en un ambiente festivo y acogedor.

Sobre la Cámara de Comercio Italiana del Ecuador

La Cámara de Comercio Italiana del Ecuador es una entidad de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objetivo es favorecer el desarrollo del intercambio comercial entre Italia y Ecuador.

En el año 2003 la Cámara de Comercio inicia sus actividades y entra a ser parte de la red de Cámaras de Comercio Italianas en el Exterior –ASSOCAMERESTERO- reconocidas por el Gobierno italiano con base en la Ley número 518 del 01.07.1970, entidad con sede en Roma, que coordina las directrices generales y las actividades de las Cámaras, a nivel italiano y mundial.

La entidad ha desarrollado una relación sólida con muchas empresas italianas en el territorio ecuatoriano, poniéndose a disposición de las necesidades de los socios y de las empresas que se dirigen a esta institución.