5 emprendimientos que nos hacen sentir “orgullosamente ecuatorianos”

Hemos escuchado: “Ecuador es tierra de emprendedores”, pero muy poco hemos meditado el por qué somos así. Para esta edición, visitamos a cinco emprendedores que nos han impresionado por su historia, sus ganas de salir adelante pese a las dificultades, así como el cariño que le ponen a su producto y servicio.

Perseverancia, paciencia, innovación y amor por su oficios o profesiones son parte de las cualidades que cada uno de ellos tiene en su interior.

Killa Quiropraxia: el negocio con el que Juan Ramos ha ganado eventos mundiales

Killa Quiropraxia (Óscar Ayo, Metro Ecuador)

Juan Carlos Ramos es entrenador profesional de fisicoculturismo con 25 años de experiencia, entrenador de aeróbicos y de potencia, y se dedica al área terapéutica desde hace 25 años. Como masajista y quiropráctico, desde hace 18 años.

Aprendió quiropraxia en Perú, en un viaje que hizo a la frontera. Juan Carlos tenía molestias en su espalda y fue llevado donde un shaman que podía curarlo con esta técnica, conocida como medicina ancestral. En cinco minutos le quitó el dolor de años y eso lo atrajo a aprender más del tema. Además, en Quito estudió con dos quiroprácticos estadounidense. Cabe recalcar que en EEUU la quiropraxia es una carrera universitaria y en Ecuador es considerada como una terapia alternativa.

Sus primeros pacientes fueron sus estudiantes del gimnasio, el cual era de su propiedad pero tuvo que cerrar hace 15 años.

“Tras ello, fue difícil conseguir empleo. Mi esposa me incentivó a aplicar mi conocimiento en masajes y quiropraxia en un propio negocio. Empezamos en la sala de mi departamento con una colchoneta en el piso. De ahí, mi esposa me regaló la camilla y en uno de los dormitorios adecuamos el consultorio. Después fuimos ampliándonos, estudiando más sobre el tema, y ahora ya contamos con un local más amplio”, contó el emprendedor.

Killa Masaje y Quiropraxia (Óscar Ayo)

Este nuevo sueño llamado Killa Masaje y Quiropraxia (palabra Kichwa que significa “Luna”, el apellido de su esposa) empezó hace cinco años y una de las enseñanzas en este camino es: “Háganlo, no dejen sus sueños de lado. Sí se puede”. En este camino, Juan Carlos ha participado en cuatro eventos internacionales: dos de quiropraxia online, uno presencial de masaje y el último fue el World Wellness Weekend en el que quedó campeón, donde participaron representantes de más de 100 países.

Los masajes terapéuticos y la quiropraxia son terapias que otorgan relajación, salud y bienestar. Según Juan Carlos, el 90% de sus pacientes necesitan solo una sesión para experimentar los resultados. Quienes no pueden realizarse un masaje terapéutico son las personas con cáncer, presión alta o con heridas abiertas. Las que no pueden solicitar quiropraxia son las personas con osteoporosis.

Conoce más en: 0984044965 o en @killa_quiropraxia_masaje

Pilar: La mamá youtuber que logró cumplir sus sueños tejiendo

Pilar comparte tutoriales en su canal de YouTube (Óscar Ayo)

Verónica Pilar Correa es una madre emprendedora que a través del tejido logró cumplir sus sueños de niñez y juventud: ser periodista y diseñadora de modas.

Cuando era pequeña diseñaba ropa para sus muñecas, pero de su madre aprendió la técnica de tejer a mano. Lo había hecho por algún tiempo solo para ella y su hogar pero vio la oportunidad de ofrecer a sus compañeros de trabajo algunos de sus tejidos.

Este camino la impulsaría a querer organizar una feria de tejidos y tejedores. Su idea no se concretó pero conservó la marca “Lanas y tejidos del Ecuador”. Es ahí que empieza a utilizar esa página de Facebook para promocionar los tejidos que realizaba y tener oportunidad de venderlos.

Sin embargo, Pilar nos cuenta que entró en un periodo de depresión intenso al ser diagnosticada con diabetes. “Luego de tres meses de encierro, pensar en mis hijos que impulsó a tomar la decisión de no derrumbarme. Compré unas lanas, busqué inspiración en Internet y descubrí que en YouTube se podían compartir tutoriales. No sabía mucho de “vistas” o de “likes” pero decidí intentarlo. Con un celular viejito grababa el video y aprendí a editar. Cada video que subía iba mejorando y empezaron a seguir mi canal. Dando gracias a Dios estoy llegando a los 80 mil suscriptores y tengo seguidores de varios países”.

Pilar comparte tutoriales en su canal de YouTube (Óscar Ayo)

Esa exposición le ha servido a impulsar sus diseños y venderlos por internet o hacer tejidos bajo pedidos. Junto a su hijo decidieron dar un giro a la marca y personalizarla: ahora en sus redes sociales y en YouTube la pueden encontrar como “PILAR”. Además, busca expandirse a crear líneas de temporada, bolsos, collares, entre otros.

“El tejido es una gran terapia para mi. El trabajo a mano, a veces, no es tan valorado, pero si hay gente que se da cuenta del esfuerzo que implica. Soy muy exigente conmigo mismo porque esa es la clave para seguir creciendo”, comentó.

“Cada persona tiene una motivación. En mi caso, son mis hijos a quienes he criado sola. Hemos pasado momentos feos y bonitos pero todo ha sido un aprendizaje para salir adelante. Ahora mis hijos me apoyan y me ayudan en el contenido que genero. De la nada hay que hacer limonada, como decía un amigo”, culminó.

Más información en @pilaratelier

My Own Boss: un lugar de emprendedores para emprendedores

Pamela Benitez de My Own Boss (Óscar Ayo)

Pamela Benitez trabajó por 18 años en ventas y dejó el mundo de la dependencia laboral para apostar por un proyecto digital que al inicio lo describían como una locura: una radio digital.

Ella cuenta que luego de su segundo embarazo decidió deslindarse del trabajo formal e impulsar la radio digital que ya tenía con su esposo. En esos momentos, en su cabeza iba rondando la idea de utilizar su plataforma digital para impulsar a emprendedores, pero la gente no apostaba por su éxito.

“Igual lanzamos el proyecto, buscamos a emprendedores de todas las áreas y fuimos los primeros en darles este espacio para que cuenten su historia. Visitamos panaderías, salones de belleza, entre otros negocios y los invitamos al programa. Ahora, me familiarizan mucho con el tema del emprendimiento”. dijo Pamela.

Sin embargo, llegó la pandemia y sus complicaciones, pero también una oportunidad de seguir creciendo. “Mi esposo, Óscar Garzón, y el productor, Manolo Castillo, diseñaron la línea gráfica y nos convertimos en el primer programa digital que publicó con plantillas en Facebook. No teníamos buen internet pero seguimos adelante. Incluso, hicimos conciertos en la plataforma, dimos serenatas en el Día de la Madre, entre otras actividades”, dijo.

Esto los llevó a que a mediados de la pandemia, puedan buscar el lugar para instalar la primera casa de My Own Boss y ya llevan tres años en este nuevo estudio. “Cada detalle tiene algo de cada uno de los miembros de la producción”, señaló Pamela.

Pamela Benitez de My Own Boss (Óscar Ayo)

Además, no solo es una oportunidad para sus entrevistados. Su amplia parrilla de contenidos ha permitido que varios locutores y periodistas tengan una oportunidad laboral.

Pamela indica que los más de 200 emprendedores que han llegado a su plataforma, durante los 5 años de radio, han dejado una huella. De esta experiencia, “rescato la importancia de capacitarse y buscar ayuda. No somos todólogos, por lo que necesitamos formar una red colaborativa, de lo contrario, tambaleamos. Además, creer en nuestro sueño es fundamental, ya que muchas personas te dirán que es una locura. Emprender es una inversión que se va dando, siempre y cuando creas y apuestes por ti. Además, es importante rodearse de gente que pueda sumar”, señaló.

Síguelos en: http://www.myownbossec.com/

Frida’s Vet es un ejemplo de que “tirar la toalla no es una opción para el emprendedor”

Fernanda Maldonado, de Frida’s Vet (Óscar Ayo)

Fernanda Maldonado es propietaria de la clínica veterinaria Frida’s Vet, nombre que colocó en honor a su perrita. Nos cuenta que al inicio “no tenía ni un esparadrapo” pero ahora se siente orgullosa de lo que ha logrado.

Mientras estudiaba la carrera de Veterinaria, Fernanda fue impulsadora de varias marcas de alimentos de mascotas. Cuando hizo sus prácticas, se dio cuenta que era capaz de impulsar un negocio sola ya que aprendió mucho del negocio. Decidió intentarlo. Empezó con un socio, pero ahora la dirige sola.

Como anécdota, nos contó que el primer día que abrió el local de Frida’s Vet no tenía “ni un esparadrapo”. “Justo el día que abrí la clínica llegó una emergencia en la madrugada. Con lo que tenía, pude salvar al paciente y ahora ‘Shadow’ continúa llegando al local para sus vacunas y controles”.

“Recordar los inicios de mi local y ver cómo ahora la clínica ha avanzado, ni yo me lo creo. Los clientes que me han seguido durante estos dos años valoran ese esfuerzo”, dijo.

Ahora, la clínica ofrece un servicio muy completo, junto con el equipo de trabajo que ha conformado: cirugías, hospitalización, rayos X, ecografía, entre otros.

“Las puertas se les cierran al inicio a un emprendedor, pero no es imposible. Tengo dos años y un mes instalada en este local y me sentia feliz cuando pasaban los primeros tres meses, luego los seis meses. Me emocionaba cuando empezaban a llegar los clientes y me iban recomendando. Fue muy lindo para mi empezar a crear mi patrimonio”, señala.

Fernanda Maldonado, de Frida’s Vet (Óscar Ayo)

Su familia también ha sido parte clave para apoyarla en su negocio y señala que sentirse feliz de todo lo que ha logrado porque “es la lucha de todos los días”. En su camino, recuerda dos frases de su abuelita: “Barco anclado no gana flete” que quiere decir que si uno no le pone ganas, en los días buenos o malos, no llegará el día en que puedas sorprenderte de que ese negocio sea tuyo; y “el ojo del amo engorda al ganado”, que señala que uno debe ponerse a la cabeza de todo si queremos que funcione.

Como una reflexión, Fernanda nos dice que “tirar la toalla no es una opción cuando decides emprender, uno tiene que dar batalla hasta el final, innovar, buscar la manera de destacar y no tener miedo a la competencia”.

Síguela en @fridasvet

Masterwood: la historia de Manuel Ñaupari que es un ejemplo exitoso de emprendimiento, constancia y superación

Sebastián y Manuel Ñaupari en su taller. (Óscar Ayo)

Manuel Ñaupari tiene 70 años y nos contó cómo la vida fue configurando su camino hasta graduarse de Maestro Artesano de la Madera.

“Mi idea, de muchacho, era estudiar y ser contador. Sin embargo, las condiciones económicas de mi familia no pudieron pagarme el colegio. Entonces a mis 12 años tuve que buscar un oficio. Inicié ayudando a mi madre en su tienda de abarrotes pero también probé como mecánico, pintor automotriz, y algunas otras actividades, hasta que llegué a un taller de carpintería. Empecé lijando, pero fui aprendiendo poco a poco”.

Manuel empezó ganando 4 sucres. A sus 17 años ya sabía el oficio de carpintería y trabajó en una fábrica donde ganaba un poco más pero no suficiente para cubrir sus gastos. A sus 20 años, llegó el matrimonio y tuvo que buscar otro sustento. “Pasé seis meses sin trabajar, pero Dios quiso que venga una nueva etapa y comencé a hacer trabajos individuales”, contó.

Es así que en el dormitorio donde vivía con su esposa e hija empezó sus primeros pedidos. Luego le pidió permiso a su madre para tomarse parte del jardín del hogar familiar y colocar ahí su taller. “Fui cayendo bien al cliente corporativo y siempre he podido trabajar bajo pedido”, dijo.

Gracias a su constancia y esfuerzo, su taller pudo expandirse para atender la demanda de sus clientes. Con su trabajo, vio reflejado el sueño de estudiar en sus hijos, que ahora son profesionales: su hija es Secretaría Ejecutiva Bilingüe y su hijo Sebastián, quien prefirió ayudar en el taller de su padre, también es Ingeniero en Sistemas.

Sin embargo, le faltaba aún cumplir el sueño de profesionalizarse. Es así que a sus 50 años, tuvo la oportunidad de estudiar y graduarse de Maestro Artesano de la Madera, lo cual lo llena de orgullo. “Los años nunca son un obstáculo para aprender o ser lo que uno quiere”, compartió con nosotros.

A sus 50 años, Manuel se graduó de Maestro Artesano de la Madera (Oscar Ayo, Metro Ecuador)

De su lado, Sebastián dice admirar a su padre por su constancia, sus logros y su profesionalismo. “Mi padre es incansable. Desde que me acuerdo, siempre ha tenido la responsabilidad de su negocio. Su trabajo es su vida. Creo que su emprendimiento es un caso de éxito total por su persistencia y lucha del día a día”, acotó.

Pero en su historia también hay tristeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar que fue víctima de un accidente que lo mantuvo en coma algunos días y perdió su memoria de forma temporal. “No recordaba mi nombre, poco a poco volvieron los recuerdos, marcando una nueva perspectiva en mi vida. Estoy contento, dándole gracias al Señor y a la vida que tengo una segunda oportunidad”, dijo.

Tras ello, sus metas siguen creciendo. Dada su experiencia, padre e hijo también crearon la marca Master Logistic para prestar el servicio de armado de stands para ferias y conciertos y logística de los mismos. Pueden contactarlos al número: 0987298718.