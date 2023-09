“Programa de Talentos”, un espacio para potenciar la carrera profesional de jóvenes ecuatorianos

Cervecería Nacional, empresa sostenible y referente de la industria de bebidas en Ecuador, desde 2018 promueve el “Programa de Talentos”, un proyecto que busca atraer al mejor talento joven ecuatoriano, crear nuevas oportunidades de crecimiento y fomentar una cultura de innovación y transformación en el país.

La compañía anualmente recibe alrededor de 8.000 postulantes a nivel nacional, universitarios y graduados que buscan adquirir mayores conocimientos y potenciar su carrera profesional. En esta nueva edición, 27 aspirantes lograron formar parte de esta compañía. En la actualidad, Cervecería Nacional cuenta con más de 222 colaboradores que ingresaron como parte de este proyecto.

En su sexta edición, los programas de Talentos Logísticos, Talentos Comerciales, Talentos Financieros, Talentos Supply y Graduate Management Trainee (GMT) recibieron alrededor de 10.000 aplicaciones. Durante la fase de selección, los participantes vivieron cuatro etapas de selección que retaron sus conocimientos:

Etapa de evaluación:

Los aplicantes pasaron por pruebas cognitivas, técnicas y entrevistas con el equipo de recursos humanos.

Casos de negocio o “business cases”:

Los candidatos realizaron un caso real del área donde se puso a pruebas sus destrezas. En esta etapa, los graduados y universitarios plantearon distintas soluciones y respuestas al mismo.

Retos en campo:

Conocer el giro de negocio es esencial, por ello, los candidatos cumplieron con un desafío visitando a los diferentes establecimientos que forman parte del canal tradicional de la compañía, como tiendas de barrio. En esta etapa se logró medir y poner en acción las habilidades blandas de los talentos comerciales y logísticos, permitiendo conocer las cualidades relacionadas con la escucha activa, el trabajo en equipo, la creatividad, la resiliencia y la resolución de problemas.

Panel final:

En esta etapa, el CEO junto a varios directores de Cervecería Nacional mantienen un espacio de conversación que incluye una ronda de preguntas y respuestas para conocer las experiencias y su análisis sobre casos reales.

Paulette Parra, seleccionada dentro del programa Talento Logístico, señala que, “cada etapa fue difícil, compleja y me retaba a dar lo mejor de mí. Sin embargo, cada prueba superada me motivaba a continuar en este proceso transformador. Hoy, soy parte de este gran equipo y estoy segura de que esta experiencia no sólo me motivará a crecer profesionalmente sino también me abrirá nuevas oportunidades”.

“En Cervecería Nacional, nos esforzamos por construir una mejor empresa de la mano del talento y la diversidad de nuestra gente. Es por ello, que desarrollamos un proceso de selección que va más allá de los parámetros normales y establecidos; en este proceso buscamos conocer a los aplicantes desde su lado más humano y su gran potencial mediante el desarrollo y la ejecución de casos prácticos, permitiendo que cada aspirante tome un rol y demostrar sus conocimientos y habilidades. Acciones que nos han llevado a convertirnos en una marca empleadora a nivel nacional”, comentó Olga Barreiro, directora de Talento Humano de Cervecería Nacional.

Cervecería Nacional cuenta con seis programas, entre ellos: Talentos Logísticos, Talentos Comerciales, Graduate Management Trainee (GMT), Talento Financiero, Talento Supply y Beer Interns; los cuales están clasificados de acuerdo con las necesidades y requerimientos necesarios para captar a postulantes apasionados y dispuestos a transformar el país. Mediante esta iniciativa graduados universitarios de carreras comerciales, marketing, administrativas o afines, nutrirán su talento mediante capacitaciones, entrenamientos y experiencias significativas que mejorarán sus habilidades blandas y duras de la mano de mentores de gran experiencia.