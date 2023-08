Huecas Quito: Gallo Rojo, un garaje que se convirtió en restaurante de comida mexicana

Un oasis, así es como podemos definir a este lugar de comida mexicana que se ubica en una calle que no es comercial y coloca sus mesas en el garaje de una casa que ha sido perfectamente adecuado para brindarles la mejor experiencia a sus clientes.

El chef Lenin Carrillo es su propietario y fue hace poco más de año y medio que junto a su socio decidieron montar un restaurante en el sector de San Carlos, al norte de Quito.

“Nosotros empezamos con mi socio en enero de 2022. El ‘boom’ que tuvo el sitio es porque somos muy constantes en lo que cocinamos. Investigamos mucho las recetas y teníamos muy claro lo que queríamos hacer: una hueca de barrio”.

Como todo en la vida, empezar no es nada fácil y fue por eso que decidieron iniciar “de la forma más sencilla y humilde” con tan solo seis mesas.

“Mi familia me decía que estaba loco porque aquí no hay nada, el local es escondido. Solo había una cocina y pusimos una cubierta en mitad del patio y empezamos a atender. Tuvimos suerte, un día llegó un tipo que hizo un video, lo subió a TikTok y se hizo viral y eso nos impulsó. Ahora ya no somos dos, sino siete personas las que trabajamos aquí y tenemos hasta 50 personas sentadas comiendo”.

— Lenin Carrillo, propietario de Gallo Rojo Taquería