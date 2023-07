Mitos y verdades sobre el lavado del cabello que pueden provocar caspa

Existen varios mitos y creencias sobre cómo deberíamos realizar el lavado del cabello, los cuales se viralizan sin respaldo de evidencia científica. Muchos de estos errores perjudican nuestra salud capilar, y uno de los signos más visibles es la proliferación de caspa.

1. Lavar el cabello todos los días elimina la caspa

Cada caso es diferente. Lavar el cabello con demasiada frecuencia puede eliminar los aceites naturales del cuero cabelludo y empeorar la sequedad, lo que potencialmente puede favorecer la aparición de caspa en personas con piel seca.

Sin embargo, si la caspa es causada por una infección o dermatitis seborreica, es posible que el lavado frecuente pueda ayudar a reducir la cantidad de escamas. Lo importante es que puedes controlarla con Shampoo Savital Anticaspa que elimina hasta el 100% de las escamas visibles y reduce su reaparición.

Shampoo Savital Anticaspa (Cortesía)

2. Usar más shampoo puede lavar mejor el cabello

Sí y no. El shampoo debe ser utilizado dependiendo de la longitud y densidad del cabello. Sin embargo, si nos excedemos en el uso de productos no será fácil enjuagar complemente, dejando residuos que pueden contribuir a la caspa. Esto también incluye el uso de productos para peinar, como geles, sprays o ceras, que al no retirarse completamente, pueden ocasionar el mismo efecto.

3. La caspa desaparece por sí sola con el tiempo

Si bien en algunos casos la caspa puede mejorar temporalmente, no siempre desaparece por sí sola. El tratamiento adecuado puede ser necesario para abordar la causa subyacente y controlar la caspa de manera efectiva.

4. Cambiar de shampoo constantemente es bueno

No está comprobado que cambiar de shampoo favorezca o afecte la salud de tu cabello. Lo que se sabe es que si no se utiliza el producto adecuado, el cuero cabelludo puede sufrir las consecuencias.

5. Eliminar completamente los productos para el cabello resolverá la caspa

Si la caspa está relacionada con una afección del cuero cabelludo, eliminar los productos para el cabello puede no ser suficiente para tratarla. En algunos casos, es necesario usar champús medicados o tratamientos específicos, como Shampoo Savital Anticaspa.