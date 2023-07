Güitig recibe Silver Taste Award y se posiciona una de las mejores aguas naturalmente carbonatadas del mundo

Desde 2008, The Fine Water Society, ha trabajado en una guía ilustrada que revela los placeres epicureos del agua y expone una selección de las aguas embotelladas con la mejor calidad alrededor del mundo. Güitig, agua mineral con gas natural, forma parte del grupo selecto de aguas finas del mundo para consolidarse dentro del mercado de aguas finas a nivel global.

La marca cumple con componentes que la hacen extraordinaria a nivel mundial, uno de ellos es que es naturalmente carbonatada. Esto significa que el gas está ya en la fuente cuando esta emerge. Otro componente es que proviene de un área remota, la combinación de una fuente remota y la composición natural, hacen que Guitig sea realmente única, parte del 1% de aguas en el mundo que son naturalmente carbonatadas.

Güitig es un agua mineral con gas natural que ha acompañado al Ecuador desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad.

A inicios de junio Güitig recibió de manera personal y oficial el SILVER TASTE AWARD en la categoría de Agua Naturalmente Carbonatada. Este galardón fue obtenido en los TASTE & DESIGN AWARDS 2023, concurso impulsado por Fine Waters Society, que premia el sabor y diseño de las mejores aguas premium del mundo.

En el mes de abril, en Atenas, Grecia, un panel de cinco jueces de somelieres y expertos internacionales en agua valoraron las principales aguas naturales del mundo, siendo Güitig la única agua natural latinoamericana en obtener un premio en la edición de los Taste Awards de este ano.

Anualmente Fine Water revisa y muestra al mundo en su libro: FINE WATERS A Connoisseur’s Guide to the World of Premium Waters by Michael Mascha, 100 de las marcas de agua embotellada mas distintivas del mundo, sus fuentes, composición, sabores y antecedentes históricos, junto con análisis de expertos y fotografías a todo color.