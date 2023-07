WebCongress y su objetivo de “abrir las mentes” a la IA y nuevas tecnologías

Ouali Benmeziane es el fundador de WebCongress, evento líder en Latinoamérica en innovación, marketing digital y nuevas tecnologías.

Benmeziane es especialista en resultados digitales con más de 13 años apoyando a grandes marcas. Es ponente y profesor en cientos de eventos y universidades a nivel mundial. Sus conferencias, consultorías y las capacitaciones que brinda son de alto impacto, con visión de largo plazo y enfocadas en la acción.

Este año, el evento llega a Guayaquil, el 27 y 28 de julio, por lo que conversamos con Ouali para conocer cuáles son las novedades para esta edición.

¿Qué temas se abordarán en el WebCongress en Guayaquil?

Mi conferencia, como la mayoría de ellas, están enfocadas en transformación digital y tendencias tecnológicas, pero con un enfoque potente en Inteligencia Artificial. Este es un tema relevante y vamos a explicar cómo el mundo del marketing, de la creación de contenidos, digitalización de negocios, comercio electrónico, estrategias creativas, están conectados con la IA.

Estamos en una era en la que debemos ser más inteligentes en cómo llevamos nuestras carreras y negocios y la IA debe estar en la conversación.

Como fundador de WebCongress tengo una vista real de lo que está pasando en el mundo, al llevar 44 ediciones de este evento en varios países. A Ecuador vengo con el objetivo de “abrir las mentes” para que conozcan cómo sacar provecho de las tecnologías que están disponibles hoy en día.

Uno no puede encerrarse a la realidad del país, sino que desde aquí se debe estar conectado a nivel global.

Mi mensaje es: Globalización + tecnología + actualización.

Ouali Benmeziane es el fundador de WebCongress (Cortesía)

Los nuevos conceptos como data, analítica, entre otros, van formando parte del día a día. ¿Cómo el WebCongress nos acerca a ellos?

Muchos de esos temas son parte del sentido común cuando le explicas a un usuario y comprende de qué trata. Pero cuando le preguntas si ya los aplica a su negocio u organización, o si aplica metodologías para entender a sus clientes, continúan haciendo una comunicación ventas - marketing como hace diez años, pese a que ahora existan herramientas gratuitas de Google, Meta, LinkedIn, entre otras, que permiten captar data para obtener mayor información de sus clientes con el fin de atenderlos mejor.

No hay nada más frustrante que una experiencia desagradable en Internet como ver contenido que no te interesa, pero si las agencias o los equipos de marketing se actualizan y empiezan a utilizar estas nuevas herramientas van a dejar de bombardear a la audiencia con publicidad que no les interesa, gastando dinero en las plataformas digitales sin obtener resultados, y en su lugar, van a poder llegar con información más personalizada, generar una conversación con su usuario con contenido relevante.

Webcongress está diseñado para resolver estos problemas, con conferencistas de Meta, Microsoft, TikTok, entre otras plataformas.

Dada tu experiencia, ¿cómo el mundo digital ha evolucionado y por qué nos exige estar al día con estos conocimientos?

Llevo casi 15 años al frente de WebCongress y puedo decir que en los últimos 10 años, como humanidad, hemos avanzado más que en el último siglo. Han pasado tantas cosas, como la IA, la data, la nube, mejores teléfonos, la conexión global a través de Internet, es un cambio impresionante. Si ahora le agregamos mejores talentos y profesionales que entienden de algoritmos, de desarrollo, de estrategia, de IA, vamos a ir a una gran velocidad y eso es una gran oportunidad en países emergentes como Ecuador.

O estamos al día o nos quedamos atrás y en el futuro seremos esclavos de nuestro desconocimiento. La IA dejará de lado a quienes no manejen estas nuevas herramientas, por eso es tan importante aprender y entender ahora para generar oportunidades.

Para mayor información e inscripciones pueden consultar el portal web: https://www.webcongress.com/guayaquil