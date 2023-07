Las seis cosas que no puedes olvidar cuando llevas al bebé a la playa

Las siete cosas que no puedes olvidar cuando llevas al bebé a la playa (Cortesía)

Nunca hay suficientes medidas de protección para proteger a un bebé en la playa. Al menos, nunca parecen suficientes. Veamos los principales cuidados que debes tener cuando lo lleves a la playa.

Bañarse con ropa

La piel de bebé es muy delicada, por tanto la debes proteger del sol siempre que vayas a la playa. Lo indicado es que siempre lleve ropa que le cubra los brazos y las piernas por completo. También ponle un gorro, sombrero o pamela, con al menos, 8 cm de ala para protegerle la cabeza.

Para los pies, lo ideal sería unas sandalias, ya que lo protegen del calor de la arena, los objetos punzantes y del sol. Al mismo, deja escapar la arena. Lo que sí no debe suceder es que ande descalzo por la playa. Nunca se sabe qué peligros esconde la arena.

Crema solar

Las cremas solares son indispensables para proteger del sol a tu bebé en la playa. Estas deben ser testadas para uso infantil. También deben serlo oftalmológica y dermatológicamente. En sus etiquetas deben aclarar todos estos puntos o decir que son para uso infantil.

El índice de protección debe ser de SPF 50+ y proteger de los rayos UVB, UVA e infrarrojos; o sea, al menos debe tener cuatro filtros. Además, debe ser hidratante.

Nunca utilices las cremas solares para adultos en menores. Unta con crema solar aquellas áreas no cubiertas por ropa, al menos cada dos horas, independientemente de si se ha bañado o no.

Protección de los ojos

Por lo general, muchos utilizan las gafas de sol, únicamente cuando hay sol. Eso es un error en la playa. Tu bebé debe utilizar las gafas en todo momento. No importa si está en el agua, bajo de una sombrilla o un árbol, a la sombra. En la playa, aunque no de sol directamente, los rayos se reflejan tanto en el agua como en la arena. Los rayos UV del sol pueden dañar la vista de tu bebé.

Horarios

Las mejores horas son aquellas antes de las 10:00 AM y después de las 2:59 PM. Es en ese tiempo donde las radiaciones son menores. Evita siempre las horas centrales del día. Ten en cuenta que, aún estando a la sombra, puedes recibir el 30% de la radiación. De ninguna manera expongas a tu hijo al sol del mediodía. Al ser muy pequeños, su sistema aún no está preparado para tanta radiación.

Bebés en la playa (Cortesía)

Juguetes en la playa

Tu bebé de seguro querrá llevar sus juguetes a la playa y no deberías prohibírselo. Lleva esos que flotan y la arena no se le quedará pegada. Trata que sean juguetes acuáticos y que tengan las normas de seguridad. Hay que proteger al bebé de lo que no debe coger para jugar en playa.

Hidratación: algo clave para proteger a tu bebé en la playa

Hidrata lo más que puedas a tu bebé. Deja que tome toda el agua que desee. Entre el calor, el sol y el ejercicio físico, tu bebé puede perder mucho líquido. Quizás no te des cuenta por la ropa que tiene, o porque está mojado por agua del mar. No obstante, en la playa se pierde más líquidos y de forma más rápida, que en la ciudad o el campo. Por tanto, mientras más agua tome, mejor.