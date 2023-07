Derribando mitos sobre los edulcorantes no calóricos: cómo funcionan y cómo utilizarlos

Tras la alerta de la Organización Mundial de la Salud que sugería que los edulcorantes sin azúcar no deberían ser utilizados con el objetivo de perder de peso, los mitos alrededor de estos productos generaron temores sobre su uso o dudas al respecto de su consumo.

Es por eso que con el Msc. Geovanny Carrera, Presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Nutricionistas (SENPE), despejamos algunas dudas sobre la adecuada utilización de los edulcorantes, sus características, diferencias y, sobretodo, cómo ayudan a disminuir el consumo de azúcar en nuestra ingesta diaria.

Los edulcorantes no calorícos están dividos entre naturales y artificiales. “Entre las opciones más recomendadas por los profesionales de la salud, médico, nutricionistas y diabetólogos están los productos elaborados naturalmente, como la “Stevia” y “monk fruit””, explicó Carrera.

La “Stevia” proviene de una hoja de la planta con el mismo nombre, que ha sido utilizada hace cientos de años por los indígenas de Paraguay, una planta de origen sudamericano que se caracteriza por su dulzura. De su lado, el “monk fruit” o mejor conocido como fruto del monje, es un fruto redondo y pequeño de origen milenario proveniente del norte de Tailandia. Fue descubierto por los monjes tibetanos y se caracteriza por ser un endulzante que no aportar calorías, es natural y orgánico.

En cuanto a edulcorantes artificiales están la sucralosa, sacarina, entre otros.

Lamentablemente, señala el presidente de SENPE, “la recomendación de la OMS puso a ambos tipos de edulcorantes en el mismo nivel, impidiendo comparar el comportamiento del uno u otro”.

Sin embargo, los edulcorantes como “Stevia” y “monk fruit” tienen una característica adicional, que funcionan muy bien al momento de hornear o preparar postres, ya que no cambia el sabor y nos permite recortar las calorías del azúcar al disfrutar de estos platillos.

“Los edulcorantes no calóricos, al día de hoy (2023), no presentan riesgos para el desarrollo de enfermedades, no así el azúcar que está comprobado que puede provocar desde caries hasta enfermedades metabólicas”.

— Msc. Geovanny Carrera, Presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Nutricionistas (SENPE)