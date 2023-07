Amar y proteger tu piel es la esencia de Almay

Almay es una marca de maquillaje que cuenta con algunas líneas que no solo embellecen sino que cuidan la piel por sus componentes hipoalergénicos, opciones fáciles de usar y elegir para rostro, ojos y labios, con ingredientes seguros y fórmulas más inteligentes que brindan resultados efectivos.

Para compartir las bondades de la marca, Guayaquil recibió la visita de una de sus maquilladoras oficiales, Marie Muguiro, quien nos comentó que “hoy en día lo más importante -aparte de nuestro ser-, es el planeta y “esta marca Almay aparte de preocuparse por la piel se preocupa por el planeta, Almay es súper empática, por ejemplo, sus estuches son reciclables”, comenta.

Marie Muguiro, representante de Almay.

Muguiro reafirma que el compromiso de la marca está enfocado en cuidar y promover la belleza natural de la mujer. “El make up no make up, esa mujer actual que le gusta lucir bella pero sin ese maquillaje recargado. Estamos convencidos de que la belleza es la naturalidad”, dice Muguiro.

Durante su visita a Guayaquil, la maquilladora internacional se reunió con cosmetólogas, maquilladoras e influencers de belleza para actualizarlas con información sobre las últimas tendencias de maquillaje.

“No queremos tapar, queremos destacar”, dijo refiriéndose al trabajo final que debe lograr un maquillaje real. “Mi visita es para dar muchos tips internacionales que las mujeres ecuatorianas necesitan saber”, comentó.

Almay es una marca para pieles sensibles que tienen una gama completa para diferentes tipos de necesidades, la encuentran en las tiendas departamentales de De Prati y otras más ubicadas en la ciudad.

Es una marca que se considera “dermo maquillaje” porque embellece de forma natural.

Los productos de Almay están comprobados dermatológicamente, además, oftalmólogos garantizan que el maquillaje es adecuado para ojos sensibles.