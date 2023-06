Durante estos años, AC Space Club ha crecido enormemente, cada uno de los estudiantes que ha pasado por este espacio, ha sido protagonista y partícipe en la presentación y ejecución de ideas extraordinarias que se han visto plasmadas en proyectos maravillosos.

Gracias a la apertura del Colegio, y el trabajo arduo de la profesora y los estudiantes, este proyecto no solo logró existir, sino que superó todas las expectativas.

En 2015 gracias a la curiosidad de alumnos y su profesora Ms. Margot, Academia Cotopaxi, inauguró el AC Space Club. (Cortesía)

Este año el AC Space Club es uno de los ganadores de la competencia internacional de Cubes in Space, es su el 7mo año consecutivo ganando esta competencia. Los experimentos científicos de los alumnos han sido seleccionados y han sido enviados al espacio con este programa.

Cubes in Space recibe proyectos de estudiantes de todo el mundo, los experimentos escogidos se transportan en cubos hasta Estados Unidos y, después de una inspección final, vuelan en un cohete y un globo de investigación, realizan dos despegues independientes. Estos vuelos se dan en colaboración con la NASA por medio de una alianza estratégica con Cubes in Space, un programa de iEDU inc.

En 2015 gracias a la curiosidad de alumnos y su profesora Ms. Margot, Academia Cotopaxi, inauguró el AC Space Club. (Cortesía)

Desde el año 2017, el AC Space Club ha enviado cargas espaciales en 11 cohetes y 8 globos de investigación de la NASA, en Estados Unidos. Este verano 9 estudiantes y su profesora, viajarán a Virginia al Rocketfest organizado por Cubes in Space, para presentar uno de sus proyectos del año anterior y además participar del despegue del cohete de la NASA desde el Wallops Flight Facility donde volará uno de los experimentos ganadores de este año.