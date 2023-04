La Llave Home Solutions ofrece soluciones de agua y energía

La Llave Home Solutions es una empresa del Grupo Vilaseca que nace para atender las necesidades del cliente residencial.

“Detectamos que hay una gran oportunidad para atender este mercado con una propuesta de valor diferente y centrada en el cliente. Este negocio, que ha sido conceptualizado siguiendo las prácticas mundiales de un retail moderno, tiene como objetivo brindar bienestar a las familias y hogares de Guayaquil y próximamente del Ecuador”, comparte Beatriz, Jefa de Almacén.

El propósito de la empresa Llave Home Solutions es estar “Comprometidos en revolucionar soluciones para la industria y el comercio”.

La Llave Home Solutions

“En este sentido, para nuestro negocio retail (comercio) queremos darles a las familias ecuatorianas la mejor experiencia cuando busquen soluciones de agua y energía para su hogar”, agrega Beatriz.

En cuanto a los productos y soluciones La Llave Home Solutions cuenta con soluciones de agua y energía para el hogar. Estas soluciones tienen una diversidad de productos que facilitan la vida de las personas y les dan bienestar.

“Contamos con soluciones para garantizar la presión correcta de agua en el hogar, brindar agua caliente en la cantidad correcta y en todo momento, purificadores y tanques de almacenamiento de agua. Adicionalmente hemos incorporado aires acondicionados y ventiladores junto con una línea de griferías para acabados de cocina y baños, entre muchas otras más”, precisa Lissette, Jefa de categorías.

La Llave Home Solutions

La empresa inició con un local ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo km 2,5 pero tiene un plan de expansión, porque cree en lo ganador de su concepto.

Lissette también explica sobre la propuesta de valor diferenciadora del mercado.

“La Llave Home Solutions no es un retail que vende productos, somos un lugar en donde puedes venir a contar qué necesidades tienes en casa y nuestros asesores especializados no solo te entienden, sino que te guían para que salgas 100% seguro y satisfecho con la compra que has hecho. Es un espacio diseñado para poner a los clientes en el centro, entendiendo que ellos son nuestra razón de ser”, afirma.

La Llave Home Solutions

En esencia, La Llave Home Solutions ha diseñado su layout pensando siempre en el cliente. “Nuestro almacén es alto y sus camineras son amplias. Nos hemos preocupado de todos los detalles como climatización, parqueos y elementos visuales que permiten que el cliente pueda navegar fluidamente por el almacén y que no sólo encuentre soluciones interesantes, sino que disfrute su paseo. A pesar de haberlo diseñado para que sea intuitivo y permita que el cliente se autogestione, nuestro mayor atributo es tener a nuestros expertos listos y dispuestos a ayudar”, concluye Beatriz.

Como objetivo de largo plazo, la empresa tiene planificado para el 2024 extenderse con dos locales más y a mediano plazo, llegar a países como Bolivia y Perú.