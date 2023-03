Metaverso, WEb3, Inteligencia Artificial, los temas que abordarán los speakers del Congreso Reinvention

Seis speakers internacionales son los invitados estelares del Congreso Reinvention, donde podrás conocer sus experiencias y casos de éxito en negocios y marketing dentro del mundo digital.

Los temas a desarrollar por cada ponente, se basan en los nuevos desafíos que deben tomar en cuenta los empresarios y emprendedores para potenciar sus negocios. La cita se desarrollará en el Teatro Sánchez Aguilar, el 29 de marzo.

De 9h00 a 18h30, en un día completo de conferencias que te inspirarán y aprenderás lo que debes aplicar hoy en día en tu marca, emprendimiento, empresa y en ti mismo.

1. Bobby Jones

Brindará una charla con el tema: ¿Por qué tu empresa necesita una transformación de propósito?, donde conocerás los 9 Principios que crearán innovación inspiradora, empleados comprometidos y nuevas fronteras para el crecimiento de cualquier negocio.

Jones es un escritor, emprendedor y reconocido conferencista. Es fundador de Conspiracy of Love, denominada una Consultora de Propósito, que ha ayudado, entre otras, a empresas como Unilever, Adidas, AB InBev y PepsiCo.

Sus conferencias y workshops a líderes de negocios en más de 150 países, brindan herramientas claves para desarrollar el crecimiento de las empresas y crear con impacto frente a los desafíos globales.

Bobby es además una de las voces más influyentes del mundo en el tema del Capitalismo Consciente. De hecho, desde el lanzamiento de su libro Good is the New Cool: Market Like You Give A Damn, Bobby ha logrado disparar un movimiento de creadores que usan los negocios y la cultura para implementar estrategias de alto impacto e innovación para el cambio.

Bobby Jones (Cortesía)

2. Víctor Moctezuma

Abordará la conferencia: “La incertidumbre es en sí misma, la oportunidad de la innovación”, donde se tratarán temas sobre reducir los procesos, rehusar los recursos desde nuevas perspectivas, repensar lo que se conoce y desde quiénes lo aplican, reparar las estructuras para que la comunicación sea ágil y eficiente hacia metas.

Graduado en el MIT, Moctezuma es hoy uno de los empresarios y emprendedores sociales más importantes del mundo. En sus 20+ años de carrera cuenta con la gran experiencia de haber dirigido tanto The Coca-Cola Company como PepsiCo Bebidas, en áreas de Planeación y RR.HH. a nivel LATAM.

Es fundador de iLab, espacio donde crea, capacita y da consultoría en tecnología a start-ups, mediante metodologías diseñadas en conjunto con el MIT.

Víctor Moctezuma (Cortesía)

3. Deborah Perry

Perry nos contará sobre la “Web3, el metaverso y la inteligencia artificial: el impresionante impacto en las marcas, y en cómo hacemos negocios hoy”. La experta abordará cómo las marcas deben pensar de manera diferente sobre su relación con su comunidad y en cómo habilitar formas para que sus miembros influyan y tomen decisiones en la evolución de la marca.

Es una experta en innovación, reconocida en el mundo entero. Su libro Secrets of Silicon Valley: What Everyone Else Can Learn from the Innovation Capital of the World ha sido llamada una “lectura obligada para aprender del éxito de Silicon Valley”.

Ha construido varias empresas como Alley to the Valley®, organización que conecta a las mujeres más influyentes del mundo de los negocios. Y antes de mudarse a Silicon Valley, pasó 18 años en Washington como miembro del personal de políticas del Congreso y de la Casa Blanca. Ganadora de numerosos premios, incluido en 2019 a Mujer Empresaria del Año de Silicon Valley.

Deborah Perry (Cortesía)

4. Brian Collins

Con su conferencia, “Diseñando el futuro”, Collins revelará cómo los principios simples impulsan cada gran historia y cómo poder aprovecharlos para construir una marca inolvidable.

Es co-fundador y director creativo de COLLINS, Agencia de Diseño y Experiencias de Marca, basada en San Francisco y Nueva York. En su trabajo, busca mezclar imaginación, artesanía y tecnología para construir marcas relevantes e impactantes. Sus clientes incluyen Spotify, Target, Nike, Disney, Dropbox, Microsoft, Riot Games, Chobani, Mailchimp, entre otros.

COLLINS ha sido nombrada por Forbes como una de las empresas que remodela el futuro de la construcción de las marcas. Su trabajo ha aparecido en The New York Times, Businessweek, Fortune, NBC y Fast Company, la misma que nombró a Brian como Maestro en Diseño.

Antes de la creación de COLLINS, Brian fue director creativo de la división de diseño e innovación de Ogilvy Worldwide. Brian fue además el primer diseñador gráfico invitado a hablar en el Foro Económico Mundial en Davos. COLLINS ha aparecido repetidamente en la lista anual de empresas “Creative People Want to Work For Next” de Working Not Working, junto con Google, Tesla, Pixar y la NASA, además ha sido galardonada como Agencia de Diseño del año tres veces.

Brian Collins (Cortesía)

5. Josh Drean

Drean abordará el tema de: “El diseño basado en la experiencia del personal en la era del poder de los empleados”. Se tratará sobre la dinámica del poder cambiante de la experiencia de la fuerza laboral y ofrece un enfoque mejorado para crear canales activos para una conexión humana auténtica y transparente.

Es un consultor sobre la Web 3.0. en Harvard Innovation Labs, Contribuidor Clave en SoWork, y co-fundador de DreanMedia, eso además de dirigir una agencia de consultoría y creatividad enfocada en EX Design. Su trabajo consiste en asesorar a cientos de líderes digitales en desarrollo de estrategias de Web 3.0., que les permitan hacer una transición orgánica y efectiva al Metaverso.

De hecho, su canal de YouTube es reconocido como uno de los 100 mejor en materia del Metaverso. Su trabajo ha sido publicado en Harvard Business Review, Forbes, además de hacer apariciones en The Today Show, NBC y FOX Business.

Josh Drean (Cortesía)

6. Jon Youshaei

Finalmente, Jon Youshaei tratará el tema de “El nuevo rol que las marcas deben adoptar junto a los Creadores”, donde no solamente debe ser el de apoyarse en ellos como plataformas de alcance y/o engagement, sino el de colaborar con ellos.

Durante cinco años en YouTube, Jon fue Gerente de Marketing de Productos para Creadores, donde trabajó con los principales creadores, celebridades y marcas de YouTube para aumentar su audiencia y sus ingresos. Inc Magazine ha reconocido a Jon por “descifrar el código” para volverse viral.

Durante los últimos tres años, Jon trabajó en Instagram, donde ayudó a construir su equipo de Creadores para empoderar a una nueva generación de estrellas para crecer y monetizar. Jon ahora es escritor de Forbes, donde cubre temas sobre Creator’s Economy y Web3 y tiene un popular programa semanal donde entrevistó a Paris Hilton, Logan Paul, George Lopez y Danny DeVito.