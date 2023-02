¿Buscas emprender? Prendho de UTPL presenta cinco retos para que hagas realidad tu negocio

Prendho, la incubadora y aceleradora de negocios de la UTPL, abre la primera postulación abierta a todo el país hasta el 28 de febrero en www.prendho.com, dirigida a quienes busquen hacer realidad emprendimientos “que resuelvan problemas reales y globales”.

Para explicarlo con mayor detalle, Marcos Vega, Director Ejecutivo de Prendho, explica cuál es el trabajo que se ejecuta en Prendho y qué se busca desarrollar.

¿Qué es Prendho y qué avala su trabajo?

Prendho se maneja así desde 2013. Somos un proyecto administrado por la fundación de UTPL, FEDES, (Fundación para el Desarrollo Social y Empresarial).

Desde 2018 estamos con UBI Global World Rankings, con sede en Suecia, entidad que trabaja en más de 90 países, con más de 1.200 organizaciones afiliadas. Gracias a ello, Prendho logró ubicarse entre las 5 primeras incubadoras de negocios a nivel mundial, es decir, estamos en el Top 5 de las que más impacto tienen dentro del entorno en el que se manejan, en nuestro caso del Ecuador.

¿Cuál es la importancia de ubicarse en este ranking?

Cada dos años se realiza la evaluación UBI Global World Benchmark Study, para incubadoras y aceleradoras de negocios en el mundo. Se manejan dos categorías, la de incubadoras vinculadas a universidades y la otra de aceleradoras públicas, privadas y corporativas.

Como Prendho entramos en la primera categoría y para esta ocasión se invitó a 1.895 instituciones que tiene programas de incubación, que luego de pasar por varios filtros de evaluación, ubicó a UTPL en el Top 5.

Esto es una muestra de cómo estamos apostando por construir un país mejor, y como universidad nuestra meta es hacerlo con conocimiento, a través de la investigación, la docencia y la vinculación con la sociedad a través de emprendimientos dinámicos.

Es decir, ideas de negocios que utilicen ciencia y tecnología para llevarse a cabo, pero que además logren resolver un problema global y se pueda escalar al mundo. Nuestra apuesta es por los emprendimientos que resuelven problemas reales y globales.

Mucha gente emprende por necesidad o porque quiere resolver un problema particular, pero duran muy poco o tienen un crecimiento mínimo porque no generan empleo, utilidades y no son innovadores.

¿Cómo ser parte de las oportunidades que brinda Prendho?

La ventaja de Prendho es que tiene un accionar nacional, ya que UTPL tiene presencia en todo el Ecuador a través de 85 centros universatarios desplegados en el país. Con ello, no solo apuntamos a alumnos, alumni o docentes vinculados a UTPL sino que estamos abiertos a recibir a todos los emprendedores.

Es por eso que hacemos dos convocatorias al año para postular sus ideas o proyectos, en febrero y julio. Ahora estamos hasta el 28 de febrero con la primera postulación abierta a todo el país en www.prendho.com

A través del programa “Incubiti”, dirigido a emprendedores a nivel nacional, pueden presentar ideas de negocio que resuelvan cinco retos en dos áreas: economía circular y negocios digitales. Los interesados tienen que completar un formulario con sus datos y la información del reto al que buscan dar solución para así ser parte del proceso de selección — Marcos Vega, Director Ejecutivo de Prendho

Una vez finalizada las postulaciones, el jurado de Prendho UTPL seleccionará a las mejores ideas que ingresarán al programa, donde recibirán formación y mentoría especializada durante 8 meses en dos etapas: pre-incubación (3 meses) para finalizar con una idea validada; y la incubación (5 meses) donde el emprendedor cuenta ya con un prototipo que genera ventas en el mercado.

Prendho UTPL en el top 5 de incubadoras (Cortesía)

Resolución de retos

En esta edición febrero 2023, los retos que presenta Prendho UTPL en el área de economía circular son:

Reto 1: contribuir a la reducción de la huella de carbono, a través del diseño y comercialización de empaques sustentables.

contribuir a la reducción de la huella de carbono, a través del diseño y comercialización de empaques sustentables. Reto 2: Reducir la disposición de desperdicios contaminantes, corrosivos o de difícil manejo.

En el área de negocios digitales, los retos son:

Reto 3: generar valor agregado a sectores tradicionales del entorno, incorporando nuevas tendencias tecnológicas.

generar valor agregado a sectores tradicionales del entorno, incorporando nuevas tendencias tecnológicas. Reto 4: generar valor agregado en el sector financiero a partir de la incorporación de nuevas tendencias tecnológicas. (Banca 4.0)

generar valor agregado en el sector financiero a partir de la incorporación de nuevas tendencias tecnológicas. (Banca 4.0) Reto 5: crear nuevos negocios que disminuyan sustancialmente el desperdicio de alimentos (cero desperdicio).