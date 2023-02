What Car? PREMIOS PARA KIA SPORTAGE Y EV9 (Cortesía)

Kia UK ha ganado dos premios en 2023 What Car? Premios al Auto del año, incluida una victoria en la categoría principal para el Kia Sportage.

Kia Sportage: SUV familiar del año

El Kia Sportage fue nombrado ‘SUV familiar del año’ por What Car? panel de jueces de la revista, delante de todos los demás rivales en el segmento de vehículos más popular y disputado en el Reino Unido.

El panel de jueces de los premios, compuesto por el equipo de expertos probadores de carretera de la revista, comentó: “Hemos probado en grupo el Kia Sportage extensamente en varias formas durante los últimos 12 meses, y ha salido victorioso cada vez. Pero cuando consideras su precio competitivo, todo el equipo que obtienes de serie y lo completo que es el auto Sportage, es fácil ver por qué. Logra un equilibrio casi perfecto entre agilidad y comodidad, lo que hace que tenga un gran comienzo contra cualquier rival. Mientras tanto, el interior combina perfectamente la practicidad con el estilo”.

Paul Philpott, presidente y director ejecutivo de Kia UK Limited, comentó: “Estamos orgullosos de ver el Sportage reconocido por What Car? como el vehículo familiar ideal. Como nuestro modelo más vendido en el Reino Unido, es increíblemente popular entre los compradores que buscan un automóvil que cubra todas las bases, en un rango de diferentes puntos de precio. Ahora que ofrece sistemas de propulsión híbridos e híbridos enchufables, el modelo representa perfectamente nuestro liderazgo en electrificación y también brinda a los clientes más opciones”.

El último Kia Sportage se presentó a principios de 2022. Fue el sexto auto nuevo más vendido en el Reino Unido el año pasado, con 29,655 unidades del popular SUV familiar que encontraron hogares con compradores del Reino Unido hasta 2022. Esta versión es la primera en cinco generaciones de Sportage para ofrecer opciones híbridas e híbridas enchufables.

Kia EV9: Reader Award

Mientras tanto, el Kia EV9 fue votado como ganador del ‘Premio Reader’. Este trofeo es votado por What Car? lectores, quienes nombraron al próximo EV9 como su auto nuevo más esperado de 2023.

“Preguntamos a ¿What Car? lectores para nombrar el próximo modelo que más les entusiasme de una lista de 14 autos, con cada uno de los contendientes recibiendo la misma promoción a través de nuestro sitio web y canales de redes sociales.

Pero a pesar de esto, el Kia EV9 salió victorioso después de atraer más del doble de votos que el auto clasificado en segundo lugar. “Esta es la segunda vez en tres años que Kia gana este premio, con el EV6 ocupando el primer lugar en 2021.

Si el EV9 resulta ser tan bueno como ese auto, será realmente especial”. El Kia EV9 se revelará más adelante en 2023, y las entregas en el Reino Unido comenzarán a fines de año.

El gran SUV eléctrico es el próximo EV que se lanzará bajo la estrategia a largo plazo del ‘Plan S’ de la marca para el liderazgo en electrificación. Sigue al Kia EV6 (nombrado What Car? Car of the Year en 2022) y al nuevo Kia Niro EV como uno de los nueve Kia EV que se lanzarán en el Reino Unido entre 2021 y 2027.

What Car? Premios al auto del año

Cada año, ¿What Car? Los premios Car of the Year nombran los mejores autos nuevos en varias categorías de vehículos. Para ser elegible para los premios, un automóvil debe haber sido probado de forma consecutiva con sus rivales, en carreteras del Reino Unido y en una instalación de prueba dedicada por el equipo de probadores de carretera de What Car?.